O Flamengo inicia sua caminhada na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul-MEX. A partida será disputada no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, e vale não apenas o troféu do Derby das Américas, mas também a vaga para enfrentar o Pyramids-EGI na semifinal do torneio.

Na véspera do confronto, o técnico Filipe Luís destacou a força do adversário mexicano durante entrevista coletiva no palco da partida. Segundo ele, o Cruz Azul chega com um time competitivo e fisicamente forte, sustentado por uma liga considerada uma das mais equilibradas e financeiramente robustas do continente.

“O Cruz Azul é um time muito competitivo e muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com um poder financeiro muito grande. É uma equipe com bons jogadores, fisicamente muito forte. Defendem de forma agressiva, pressionam muito e tentam ser protagonistas. Pensamos o futebol da mesma forma, então será uma partida muito disputada”, afirmou o treinador.

Retrospecto do duelo

Flamengo e Cruz Azul se enfrentaram apenas três vezes na história, todas em torneios amistosos na década de 1980, e o time rubro-negro ainda não venceu o adversário:

• 1985 – Cruz Azul 2 x 2 Flamengo, Torneio Juarez (mexicanos venceram por 9x8 nos pênaltis).

• 1985 – Cruz Azul 2 x 0 Flamengo, Torneio Quadrangular Rosa de Ouro.

• 1987 – Cruz Azul 1 x 0 Flamengo, Torneio Azteca.

Arbitragem

• Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

• Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvis (Suécia)

• VAR: Fedayi San (Suíça)

Tags:

Copa Intercontinental | Cruz Azul | flamengo