(UOL/FOLHAPRESS) - Os atacantes Dieguinho e Vitinho surgem como cartas na manga do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

O jogo de ida acontece na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte. A partida de volta será disputada no domingo, na Neo Química Arena.

A dupla foi testada nos treinamentos antes do primeiro confronto diante da Raposa. Ambos agradaram ao técnico Dorival Júnior nas oportunidades que teve nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Dieguinho e Vitinho iniciem a partida no banco de reservas, mas com boas chances de serem acionados ao longo do jogo.

A ideia da comissão técnica é usá-los como alternativa para uma mudança de sistema durante a partida, especialmente em um cenário que peça mais velocidade e transição ofensiva.

Dorival Júnior trabalhou o Corinthians priorizando maior retenção de posse de bola e controle do jogo.

Porém, o treinador avalia que o Cruzeiro deve tentar assumir o protagonismo ofensivo, o que pode abrir espaço para um jogo mais direto.

Caso esse cenário se confirme, a exploração de velocidade pelos lados se torna uma alternativa importante ? contexto no qual Dieguinho e Vitinho ganham protagonismo.

VITINHO ENTROU NO PRUMO NO MOMENTO CERTO

As opções ofensivas representam respostas a carências identificadas por Dorival Júnior desde sua chegada ao Corinthians, em abril.

Desde o início do trabalho, o treinador avaliava o elenco como carente de pontas capazes de desequilibrar pelos lados do campo.

A ideia da diretoria era contratar ao menos dois jogadores com esse perfil no mercado. O transfer ban, no entanto, impediu avanços.

Vitinho, então, acabou sendo o único atleta contratado na janela do meio do ano, antes da punição ser confirmada.

O jogador, porém, precisou de tempo para ganhar condição física. Esse diagnóstico, inclusive, já havia sido feito pelo departamento de futebol antes da contratação, o que fez com que Vitinho não fosse a primeira opção da lista de reforços.

Para piorar, ele sofreu uma lesão no menisco do joelho direito no início de outubro, passou por cirurgia e ficou afastado dos gramados por 47 dias.

A recuperação, no entanto, marcou uma virada.

Após o retorno, Vitinho entrou no prumo e passou a ser uma alternativa recorrente de Dorival Júnior na reta final do Brasileirão.

Desde que voltou, o atacante deu duas assistências ? uma delas decisiva no empate com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

DIEGUINHO FOI LAPIDADO

No caso de Dieguinho, trata-se de um reforço caseiro que precisou ser lapidado por Dorival Júnior.

Inicialmente visto como opção para o meio-campo, o jogador foi adaptado para atuar pelas pontas pelo treinador.

Ao lado de Kayke, Dieguinho está entre os atletas que mais receberam orientações individuais desde a chegada de Dorival. O cuidado foi determinante para o crescimento do jovem no momento mais decisivo da temporada.

Dieguinho foi titular em três dos últimos seis jogos do Corinthians no Brasileirão e entrou em outros dois. Ele deu uma assistência, mas se destacou principalmente nos confrontos contra Ceará, Botafogo e Fortaleza.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Com as dúvidas de Raniele e Rodrigo Garro, que lidam com problemas físicos e têm grandes chances de não iniciarem a partida, o provável Corinthians para enfrentar o Cruzeiro tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.