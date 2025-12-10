SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira tinha a oferta para renovar com o Palmeiras até o fim de 2027 desde o mês de agosto, mas decidiu que só assinaria o novo vínculo após uma grande conquista neste ano ?o que não aconteceu, e o acerto da renovação só saiu na manhã desta quarta-feira (10).

O UOL apurou que o treinador queria dar uma resposta à torcida após a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil antes de renovar o seu contrato. O treinador foi xingado por boa parte da torcida no Allianz Parque naquele dia (o Alviverde já tinha perdido o Paulistão para o maior rival), e ele citou algumas vezes em coletivas de imprensa sobre a mágoa que carregava por isso.

O técnico estava confiante que poderia levar o Palmeiras a pelo menos uma grande conquista no ano e teria um timing melhor para assinar sua renovação, mas acabou com o vice-campeonato da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Pessoas próximas ao treinador afirmam que ele se sentiu culpado pelo desempenho ruim da equipe na final da Libertadores, sem nenhum chute ao gol, e optou por viver "dias de luto" antes de finalizar o acordo para permanecer no Palmeiras.

Abel Ferreira acertou a renovação até o fim de 2027 e vai passar as férias em Portugal com a família. Ele será o treinador mais longevo da história do Palmeiras.

O salário e o sistema de premiação serão exatamente iguais aos que vinham sendo adotados no contrato anterior.