SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols do meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Cruz Azul do México por 2 a 1 nesta quarta-feira (10) em sua estreia na Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, e avançou às semifinais contra o Pyramids, do Egito.

O vencedor da partida entre o campeão da Libertadores e da Liga dos Campeões da África, programada para o próximo sábado (13), encara o PSG (Paris Saint-Germain), atual campeão europeu, no dia 17.

No jogo contra o Cruz Azul, disputado em um esvaziado estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar, o time de Filipe Luís começou pressionando a equipe mexicana desde o campo de defesa, mas teve dificuldades para criar jogadas de perigo.

O gol do Flamengo, aos 14, acabou saindo a partir de um erro grosseiro cometido pelo zagueiro Piovi, que recebeu do goleiro na saída de bola pela lateral esquerda e tentou inverter o jogo, mas acabou entregando nos pés de Arrascaeta dentro da área. O uruguaio, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em premiação da CBF, ainda driblou o goleiro Gudiño para abrir o placar.

O Cruz Azul passou a pressionar mais o Flamengo até chegar ao empate aos 43, dois minutos após ter um gol anulado por impedimento. Carrascal tentou afastar dentro da área, em bola que sobrou para Sánchez bater forte no ângulo direito.

No segundo tempo, as duas equipes revezaram bons momentos, porém sem conseguir levar grande perigo.

Até que, aos 26, Everton Cebolinha, que havia entrado no lugar de um apagado Carrascal, deu bom passe que encontrou Arrascaeta na entrada da grande área. O uruguaio tentou passar para Bruno Henrique, mas o passe foi interceptado pela zaga. No rebote, a bola voltou para o próprio Arrascaeta, que bateu por cobertura para fazer o segundo do Flamengo no jogo. O zagueiro Piovo ainda tentou tirar de dentro do gol, mas a bola já havia ultrapassado a linha.

Após a partida, o treinador Filipe Luís afirmou que o adversário dificultou o jogo para o Flamengo. "Tem zero a ver com motivação, com mobilização. Foi tudo tático, o time deles é uma grande equipe, tem jogadores com muita qualidade, tiraram a nossa bola no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos ajustes, os jogadores se sentiram melhor, conseguiram jogar e aí conseguimos colocar o nosso futebol", afirmou o técnico.

Filipe Luís reconheceu que ainda não tem informações a respeito do Pyramids, adversário das semifinais no sábado. "Não vi nada ainda, tenho que estudar amanhã."

O campeão da Champions League africana já deixou pelo caminho pelo Intercontinental o Auckland City, da Nova Zelândia, representante da Oceania, e o Al Ahli, da Arábia Saudita, campeão asiático. O time conta no elenco com o atacante brasileiro Ewerton, revelado pelo Água Santa e com passagens pelo futebol tcheco.

O Flamengo busca voltar à final do Intercontinental após a eliminação nas semifinais em 2022. Na ocasião, o time caiu diante do saudita Al Hilal, vencendo o Al Ahly, do Egito, na disputa do terceiro lugar.

Em 2019, o clube carioca venceu o Al Hilal nas semifinais e perdeu por 1 a 0 para o Liverpool na decisão, gol de Roberto Firmino.

O único título veio em 1981, com vitória por 3 a 0 do Flamengo de Zico sore o Liverpool, quando a disputa ainda era em jogo único, envolvendo apenas os campeões sul-americano e europeu.