O Flamengo estreou com vitória na Copa Intercontinental ao derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O resultado garantiu ao clube o troféu do Derby das Américas e a classificação para a semifinal, quando enfrentará o Pyramids, do Egito. Os dois gols do rubro-negro foram marcados por Arrascaeta.

Com o triunfo, o Flamengo segue em busca de mais um título na temporada. Caso supere o Pyramids, o time comandado por Filipe Luís disputará também a Copa Challenger, além de se credenciar para enfrentar o Paris Saint-Germain na decisão da Copa Intercontinental.

A partida teve início com domínio da equipe brasileira, que trocava passes e pressionava a saída de bola do Cruz Azul. A estratégia rendeu resultado aos 14 minutos da primeira etapa, quando a defesa mexicana errou na saída e entregou a bola a Arrascaeta. O meia driblou o goleiro e abriu o placar.

Após o gol, o Cruz Azul intensificou a marcação e passou a controlar a posse de bola. A pressão surtiu efeito aos 43 minutos, quando Sánchez acertou um chute colocado da entrada da área e empatou o jogo. Pouco antes, Gabriel Fernández havia balançado a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Rotondi na origem da jogada.

No segundo tempo, o Flamengo voltou a criar oportunidades e retomou o controle da partida. Aos 26 minutos, Cebolinha, que havia acabado de entrar, encontrou Arrascaeta na área. O camisa 10 finalizou com um toque sutil e marcou o segundo gol rubro-negro. Piovi tentou evitar o gol, mas a bola já havia cruzado a linha.

Nos minutos finais, o Cruz Azul aumentou a pressão, e a partida ficou mais disputada, com distribuição de cartões amarelos para ambos os lados. Mesmo assim, o Flamengo administrou o resultado e garantiu mais um título na temporada de 2025.

Agenda



O Flamengo volta a campo no sábado (13), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Pyramids no estádio Ahmad bin Ali, pela semifinal da Copa Intercontinental.

Escalações

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Saúl), Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís.

Cruz Azul

Gudiño; Jorge Sánchez (Bogusz), Ditta e Piovi; Érik Lira, Jeremy Márquez (Faravelli), Carlos Rodríguez, Rivero (Omar Campos), Paradela (Luka Romero) e Rotondi (Sepúlveda); Gabriel Fernández.

Técnico: Nicolás Larcamón.

Ficha técnica

Cruz Azul 1x2 Flamengo – Copa Intercontinental 2025 (quartas de final)

Local: Estádio Ahmad bin Ali, Catar

Data e horário: 10/12/2025, às 14h (de Brasília)

Arbitragem: Glenn Nyberg (SUE), Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvis (SUE)

Cartões amarelos: Ditta (CAZ), Jorginho (FLA), Alex Sandro (FLA), Everton Cebolinha (FLA), De La Cruz (FLA) e Piovi (CAZ)

Gols: Arrascaeta (14’ 1ºT e 26’ 2ºT); Sánchez (43’ 1ºT).

