SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo, finalmente, balançou as redes com a camisa do Real Madrid. O brasileiro, que vivia um jejum de 32 jogos com a camisa espanhola, marcou um gol no duelo contra o Manchester City.

O camisa 11 abriu o placar na partida do Real contra os ingleses. O jogo, disputado no Santiago Bernabéu, é válido pela 6ª rodada da Champions League.

Rodrygo não balançava as redes pelo time desde o dia 4 de março, em partida ainda da temporada passada contra o Atlético de Madri.

De lá para cá, foram 32 partidas sem qualquer gol do atacante. Ele chegou a marcar pela seleção brasileira, em amistoso realizado contra a Coreia do Sul.

O brasileiro desencantou justamente contra sua maior vítima: o jogador coleciona 5 gols em dez jogos contra o Manchester City -o Sevilla, com quatro gols tomados, é o segundo "alvo" preferido de Rodrygo.