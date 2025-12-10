SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional divulgou, nesta quarta-feira (10), bastidores dos oitos dias que separaram a chegada de Abel Braga até a vitória contra o Bragantino, que garantiu a permanência do clube na Série A.

Em sua primeira conversa com o elenco, Abel revelou que, pouco antes de assumir a missão de salvar o Inter, passou uma cirurgia no coração.

"Vocês devem estar pensando: 'Esse cara, que tem um nome fudido aqui, pegou Mundial contra o Barcelona, o que ele está fazendo aqui, ele é maluco?', se eu estivesse no lugar de vocês [jogadores], eu ia estar pensando isso. Vocês sabem o que eu estava fazendo sexta-feira retrasada, 15 dias atrás? É a pressão que o treinador sofre aqui no Brasil, eu estava fazendo ablação no coração, é a quarta que eu faço", disse Abel.

Abel Braga chegou ao Internacional no dia 30 de novembro, faltando dois jogos para o final do Brasileirão. Com o time gaúcho na zona de rebaixamento, a vitória contra o Bragantino na última rodada -junto com as derrotas de Ceará e Fortaleza- garantiram que o Internacional se salvasse da queda.

Pouco antes de voltar ao clube, Abel passou por uma ablação no coração. A cirurgia é um procedimento minimamente invasivo para tratar arritmia. Ele associou o problema aos anos de pressão que viveu no futebol.

"E o maluco está aqui. Vocês acham que é à toa? Quando o D'Ale me ligou ontem, falei que estava maluco. Será que não dá para vocês entenderem porque eu estou nessa porra aqui. A relação que eu tenho com o clube, é como se fosse minha vida. O Braga, do meu nome, é como se estivesse aqui nesse símbolo", afirmou Abel.

Depois de garantir a permanência do Inter, o técnico de 73 anos voltou à aposentadoria. Ele já havia avisado que comandaria a equipe apenas nas duas rodadas finais. O clube segue à busca de um novo técnico.