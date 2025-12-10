SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Gustavo não seguirá no São Paulo em 2026.

A reportagem apurou que o São Paulo comunicou ao volante, nesta quarta-feira (10), que o camisa 16 não terá seu contrato renovado.

Luiz Gustavo tem vínculo com o São Paulo até o final do mês e ficará, portanto, livre no mercado.

O meio-campista dava prioridade a uma renovação com o clube, como o UOL mostrou. Ele descarta aposentadoria e deve ir em busca de outro clube.

Luiz foi um dos principais jogadores do São Paulo no ano, após sofrer um tromboembolismo pulmonar. O jogador chegou a ser internado e passou praticamente seis meses longe dos gramados.

Mesmo assim, retornou a campo no início de outubro e logo ganhou rodagem, reconquistando vaga no time titular.

Um dos principais momentos desde que se recuperou foi sua entrevista pós-goleada por 6 a 0 para o Fluminense. À beira do campo, Luiz teceu críticas duras ao atual momento do clube.

"Desde quando eu nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não é por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, a respeitar. Mas, infelizmente, temos que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir, começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora, botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores fizemos a m@#%$, desculpa a palavra. Mas eu acho que esse clube é muito grande. Está na hora de ter uma direção, um plano claro", disse Luiz Gustavo, após goleada para o Fluminense.

A informação inicial foi dada pelo ge. O UOL confirmou.