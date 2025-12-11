SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.
Na noite desta quarta-feira (10), o Corinthians venceu a Cruzeiro por 1 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.
O único gol da partida foi marcado por Memphis Depay, aos 21 minutos do primeiro tempo.
Cruzeiro e Corinthians voltam a se enfrentar neste domingo, às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Dessa vez, o duelo terá mando corintiano e será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.
Com o resultado, o time paulista pode empatar por qualquer placar que avança à final da competição nacional.
Se a equipe mineira vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
MEMPHIS FAZ JUS AO PROTAGONISMO
Muito além do gol que deu a vitória ao Corinthians, a atuação de Depay foi exatamente do que se espera de um protagonista desde o primeiro minuto.
A blitz corintiana nos primeiros cinco minutos passou diretamente pela movimentação do atacante, que foi responsável por dois lances de perigo.
Primeiramente, ele cobrou um escanteio venenoso, no primeiro pau, que obrigou o goleiro Cássio fazer uma grande defesa. A bola desviou no volante José Martínez.
Depois, Memphis fez tudo sozinho, quando recebeu na intermediária ofensiva, fintou a marcação a finalizou de longa distancia. O camisa 10 buscou o ângulo esquerdo de Cássio e tirou tinta da trave ao acertar o teto da meta cruzeirense.
E foi no lance onde a bola menos passou pelo pé do atacante que ele foi mais efetivo.
Memphis precisou de apenas dois toques para abrir o placar, após ótima troca ve passes corintiana. Na primeira, o cabeceio acertou a marcação e matou o goleiro Cássio que, batido, passou longe de defender o toque sútil do holandês no rebote.
Após marcar, o jogador seguiu buscando o jogo e se apresentando. Condição que mudou no segundo tempo, quando o Corinthians deixou de reter a bola, o que fez com que o Cruzeiro dominase a partida.
Depay foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo. Ele chegou à partida recém-recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo e passou por um intensivo, que contou com programação especial e até mesmo treinamento em dois períodos, para encarar o Cruzeiro.
CRUZEIRO
Cássio; William, Fabricio Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo) e Matheus Pereira; Christian (Sinisterra), Kaio Jorge e Arroyo (Gabigol).Técnico: Leonardo Jardim
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Carrillo (André), José Martínez (Rodrigo Garro), Maycon e Breno Bidon (Angileri); Memphis Depay (Charles) e Yuri Alberto (Vitinho).Técnico: Dorival Júnior
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira
Público: 59.052 pessoas
Renda: R$ 6.370.848,02
Cartões Amarelos: Fabrício Bruno e Matheus Pereira (CRU); Hugo Souza, Memphis Depay, Gustavo Henrique e Ángel Romero (COR)
Gols: Memphis Depay (21'/1ºT)