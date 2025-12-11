SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Memphis Depay deu ao Corinthians nesta quarta-feira (10) uma importante vantagem sobre o Cruzeiro no jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil. Com um gol do holandês, a equipe paulista venceu a partida no Mineirão por 1 a 0.

As duas equipes voltam a se encontrar agora no domingo (14), desta vez, na casa corintiana, em Itaquera. A bola vai rolar na Neo Química Arena às 18h (de Brasília). Para avançar à decisão, os donos da casa terão a vantagem de jogar pelo empate.

Se a formação mineira vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Favorito antes de a bolar rolar por sua temporada mais equilibrada, sobretudo no Campeonato Brasileiro, no qual disputou o título e terminou na terceira colocação, o time mineiro viu o Corinthians abrir o placar no primeiro tempo, aos 22 minutos, quando Carrillo lançou a bola na grande área, a zaga tentou afastar a bola, mas a sobra ficou com o camisa 10 corintiano, que dividiu de cabeça e depois só desviou para o gol.

Ídolo histórico do Corinthians, mas agora vestindo a camisa celeste, o goleiro Cássio nem teve tempo para reagir enquanto viu a bola morrer no fundo da rede.

O gol não saiu por acaso. Mesmo fora de casa, o time de Dorival Júnior adotou uma postura ofensiva e, em boa parte da primeira etapa, teve o domínio do jogo. Depay foi o principal nome do time em campo.

O holandês foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo, como parte de sua programação para jogar em alto nível. Ele chegou à partida recém-recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo e passou por um intensivo, que contou com programação especial e até mesmo treinamento em dois períodos, para encarar o Cruzeiro.

Apesar da pequena vantagem, na volta do intervalo, o Corinthians jogou para administrar o placar e tentar a sorte em algum contra-ataque. O Cruzeiro, por sua vez, pressionou em busca do empate, mas esbarrou em noite inspirada do goleiro Hugo, que fez pelo menos três importantes defesas para segurar a vitória da equipe do Parque São Jorge.

"A primeira parte é muito importante. Um jogo difícil, porque o Cruzeiro time é bom. Mas ganhamos um gol e defendemos bem. Os zagueiros estavam muito concentrados e agora relaxar, descansar, recuperar e se preparar para o próximo jogo", festejou Memphis Depay.

Na outra semifinal, Vasco e Fluminense fazem o jogo de ida nesta quinta-feira (11), no Maracanã, às 20h (de Brasília). O jogo de volta será no mesmo estádio, no próximo domingo (14), às 20h30.