SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Paulinho custou R$ 115 milhões ao Palmeiras, mais os meio-campistas Patrick e Gabriel Menino. No entanto, o jogador de 25 anos só disputou 438 minutos pela equipe no ano (o que representa 4,8 partidas) por causa da nova cirurgia na tíbia da perna direita.

Paulinho e o Núcleo de Saúde e Performance do clube definiram que ele seguirá tratamento até o dia 23 de dezembro para acelerar o processo de recuperação, e o Departamento de Futebol enxerga o jogador como o primeiro grande reforço do clube para 2026.

PALMEIRAS SABIA DO RISCO COM PAULINHO

Quando o Palmeiras decidiu avançar por Paulinho, o clube já sabia que existia um risco na contratação. O atacante atuou no sacrifício em 2024 para ajudar o Atlético-MG, que chegou às finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, mas perdeu ambas.

Ele tinha uma fissura óssea na canela direita, que se agravou com as pancadas e os 59 jogos que fez naquele ano. O Palmeiras já recebeu Paulinho operado e, após os exames, o clube não tinha plena certeza que ele iria corresponder imediatamente por causa da recuperação.

Paulinho voltou a sentir dores no local após 16 jogos, 4 gols e 3 assistências, e ficou decidido entre todas as partes que ele passaria por uma nova cirurgia no local. Pedro Pontin, chefe do departamento médico do Palmeiras, explicou o procedimento que o atacante passou.

"Ele basicamente é uma fixação do osso, a gente pretende usar um implante resistente o suficiente para aguentar a carga. Agrega-se a esta fixação o que chamamos de enxerto ósseo, com o material do próprio atleta. Vai dar estabilidade, o osso com maior estabilidade possível para aguentar futuramente carga de treinos e jogos a que será submetido", disse.

PAULINHO ENTREGOU POUCO, MAS DEIXOU PALMEIRAS SATISFEITO

A avaliação da diretoria palmeirense é que Paulinho mostrou com poucos minutos em campo, e lesionado, que pode ser um diferencial no time.

Foi ele o responsável pelo gol da classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, contra o Botafogo, e toda vez que entrou em campo mostrou algo a mais.

O gol marcado por Paulinho nas oitavas do Mundial rendeu ao Palmeiras uma premiação equivalente a 70% do que a diretoria palmeirense pagou para contratá-lo: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões).

O jogador assinou contrato com o Alviverde até 31 de dezembro de 2029, e o clube acredita que terá a liderança técnica dele por um longo período e não só por esse primeiro ano.

EXPECTATIVA SEGUE ALTA COM O JOGADOR

O Palmeiras entende que Paulinho tem uma qualidade inquestionável: em 2023, quando voltou ao Brasil para defender o Atlético-MG, ele disputou 61 jogos, marcou 31 gols e deu 8 assistências. Já em 2024, foram 59 jogos, 19 gols e 4 assistências. A expectativa segue muito alta.

A direção investiu os R$ 115 milhões mais dois atletas por Paulinho acreditando na capacidade dele. A contratação foi vista como um acerto, mesmo com esse primeiro ano aquém.

Se o Palmeiras já foi competitivo em 2025, o clube acredita que com Paulinho pode ser ainda mais em 2026.