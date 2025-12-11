SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim do primeiro turno do NBB está chegando e com isso a segunda metade da temporada também se aproxima. Nela, o calendário tem algumas mudanças, como jogos festivos, mais um torneio e a briga pelo acesso à elite do basquete.

O último jogo do primeiro turno está marcado para 29/12 e em janeiro, os oito mais bem colocados irão jogar a Copa Super 8, torneio disputado em uma semana, entre os dias 24 e 31 de janeiro, que dá ao campeão uma vaga na BCLA (Champions League das Américas) e um título nacional.

Na segunda quinzena de março, será realizado o Jogo das Estrelas, evento festivo tradicional da liga, que junta os jogadores que se destacaram no torneio, com jogo entre os novatos, desafio de enterradas, desafio de três pontos e um pequeno torneio com quatro times formados pelos destaques do campeonato.

Valendo uma vaga no NBB 2026/27, a Liga Ouro começa em fevereiro e terminará no mês de maio. Os times participantes serão divulgados ainda neste mês de dezembro.

Na divisão principal, a fase de classificação vai até abril, terminando no dia 18/4. Os play-offs serão realizados entre o fim de abril e junho.

Para Minas, Franca e Flamengo, o calendário ainda tem a BCLA, com uma janela de jogos em janeiro e outra em fevereiro, ambos válidos pela fase de grupos. Caso avancem, jogam as quartas de final em março e o Final 4, em abril.