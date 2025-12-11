SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A disputa entre Vasco e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil traz curiosidade interessante. Diante das mudanças no calendário da CBF, que jogou os duelos para dezembro, após o fim do Brasileirão, o favoritismo na eliminatória se inverteu.

TUDO MUDOU

O Fluminense eliminou o Bahia por 2 a 1 no agregado nas quartas de final. A partida de volta foi disputada no dia 10 de setembro, no Maracanã.

No dia seguinte, o Vasco bateu o Botafogo nos pênaltis. O duelo foi disputado no Nilton Santos e marcou momento importante para Diniz e companhia.

Depois daquela partida, o Cruz-Maltino emplacou uma sequência muito interessante. Foram seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, para o Palmeiras, que lutava pelo título do Brasileirão.

O momento permitia que o torcedor do Vasco sonhasse com uma vaga na Libertadores via liga nacional. A equipe comandada por Fernando Diniz mostrava um futebol vistoso, relembrando os tempos que o treinador liderava o Fluminense.

Alguns jogadores também estavam em grande fase. Rayan viveu seu auge, Coutinho encaixou no time, e nomes como Nuno Moreira e Barros tinham excelentes atuações.

Passado o momento, contudo, o Vasco entrou em espiral negativa e, atualmente, está em queda livre. Foram sete derrotas nos últimos oito jogos, com 18 gols sofridos, e a esperança de Libertadores deu lugar à última fase na Sul-Americana via Brasileirão.

O Tricolor das Laranjeiras viveu justamente o contrário. Na vitória sobre o Bahia, o Fluminense já não apresentava o melhor futebol e, dez dias depois, foi eliminado pelo Lanús na Sul-Americana em pleno Maracanã. Renato Gaúcho pediu demissão e gerou polêmica.

Passada a turbulência, a diretoria trouxe Luis Zubeldía, e o time encaixou. O Fluminense terminou o ano com dez vitórias, dois empates e três derrotas, sem perder para os líderes Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.

Algumas peças também mudaram de patamar com o treinador argentino. Lucho Acosta se tornou o dono do meio-campo, Kevin Serna retomou o melhor nível e Canobbio começou a ser bem mais decisivo.

A goleada acachapante sobre o São Paulo, por 6 a 0, no Maracanã, teve a assinatura de Zubeldía. O duelo aconteceu no fim de novembro e mostrou o quanto o Fluminense evoluiu.

Dessa forma, o Fluminense chega com bem mais animação ao duelo. O Vasco, por sua vez, tenta a redenção em 2025 após criar expectativas e decepcionar sua torcida.

Ambas as equipes buscam o bicampeonato da Copa do Brasil. O Tricolor das Laranjeiras foi campeão em 2007, enquanto o Cruz-Maltino levantou a taça em 2011.