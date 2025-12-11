DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Um verdadeiro tapete. O gramado do estádio Ahmad Bin Ali estava em condições tão impecáveis que, curiosamente, gerou dificuldade de adaptação inicial ao Flamengo na suada vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, ontem, nas quartas de final da Copa Intercontinental.

'NÃO ESTAMOS ACOSTUMADOS COM ESSE TIPO DE CAMPO'

Everton Cebolinha, por exemplo, revelou que a questão virou assunto no vestiário rubro-negro após a partida. Em sua opinião, não há gramados com essa qualidade no Brasil.

"A gente até conversou isso no vestiário, que os primeiros minutos foram bem difíceis, erramos alguns passes, o campo é muito rápido. Não estamos habituados com esse tipo de campo no Brasil, então acaba dificultando um pouco, mas a gente prefere muito mais jogar num campo como esse do que nos campos que temos no Brasil."

"É questão de adaptação mesmo. O campo que a gente tem treinado também é dessa forma, então temos que nos adaptar o mais rápido possível", disse Everton Cebolinha.

O UOL, então, perguntou a Cebolinha qual era a diferença do gramado do Ahmed Bin Ali para os bons do Brasil, e ele foi sincero na resposta:

"Cara, no Brasil a gente tem a Arena do Corinthians, que é a que mais se assemelha com esse gramado aqui. Para mim, particularmente, é o melhor gramado que a gente tem no Brasil, mas a nossa grama é um pouco diferente. Não sei se é pelo clima também, mas a nossa grama é um pouco mais seca", disse Everton Cebolinha.

'CAMPO É MUITO BOM E, TALVEZ, ATÉ NOS SURPREENDA'

De volta aos gramados após mais de um mês ausente por lesão, Léo Ortiz foi titular diante dos mexicanos e também elogiou bastante o gramado, mas admitiu que a alta qualidade os pegou de surpresa.

"O campo é muito bom e, talvez, por isso até nos surpreenda e acaba tendo essa adaptação, mas acho que no primeiro tempo a gente estava um pouquinho atrasado em algumas coisas, talvez não tão firme na partida e isso acabou dando confiança para eles", disse Léo Ortiz.

Alex Sandro: 'Queria ter um gramado assim todos os dias'

Com 13 anos de experiência em grandes clubes da Europa, Alex Sandro foi contra a maré e não viu isso como um problema. Acostumado com bons gramados no Velho Continente, o lateral-esquerdo deseja que isso seja uma constante.

"Pode ser que isso tenha sido uma questão para alguns jogadores individualmente. Eu, se pudesse assinar um contrato, queria ter um gramado assim todos os dias, para treino e para jogo. É um gramado maravilhoso! Que isso sirva de exemplo para todas as ligas e que possa ser sempre assim", disse Alex Sandro.

Na realidade do futebol brasileiro, Alex Sandro elogiou os da Neo Química Arena (Corinthians), Beira-Rio (Internacional) e Morumbis (São Paulo).

"Bem, o mais parecido, talvez, possa ser o do Corinthians. Eu acho que pode classificá-lo como o melhor gramado do Brasil. O do Internacional também é muito bom e o do Morumbi também é um gramado ótimo. Espero que um dia se possa padronizar bons gramados no Brasil", disse Alex Sandro.

FILIPE LUÍS APONTA A BOLA COMO OUTRO PONTO A SE ADAPTAR

Já Filipe Luís, além de citar o gramado, apontou a bola da Copa Intercontinental -feita pela Adidas- como outro ponto onde o Flamengo ainda precisa se adaptar.

"Cada jogo é um jogo. Estou sentindo que os jogadores estão em adaptação ao gramado, que é muito rápido, e à bola, principalmente, que é muito lisa e escapa, acelera muito. Os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos muitos erros simples de domínio e de passe que os jogadores não costumam fazer", disse Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, contra os egípcios do Pyramids, campeões africanos, pela semifinal da Copa Intercontinental. Quem passar enfrenta na final do Mundial o PSG, campeão europeu, no dia 17.