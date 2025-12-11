SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians atingiu uma marca defensiva importante, com oito jogos consecutivos sem sofrer gols na Copa do Brasil. A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, foi fundamental na visão de André Ramalho.

De acordo com o zagueiro do Timão, a equipe estava "devendo uma partida com esse nível de concentração".

"A gente fez um grande jogo coletivo. Em momentos assim, jogos importantes, a gente estava devendo uma partida com esse nível de concentração, esse nível de empenho. Acho que a gente conseguiu realizar isso. Obviamente vamos comemorar a vitória, mas mantendo os pés no chão. A gente sabe da qualidade do Cruzeiro, um grande time. Vimos nesta quinta-feira (11) a dificuldade de jogar contra eles, mas vimos que é possível, que temos condição. Vamos descansar para que a gente consiga a classificação no próximo jogo", disse André Ramalho, ao Troca de Passes.

MARCA HISTÓRICA

O Corinthians não sofreu nenhum gol nesta edição da Copa do Brasil. São sete jogos com a meta intacta, além do 0 a 0 contra o Flamengo na eliminação em 2024.

Rival desta quarta-feira, o Cruzeiro tem um dos melhores ataques do Brasil, com Kaio Jorge e Matheus Pereira em grande forma. Mesmo assim, Dorival e companhia conseguiram neutralizá-los.

O resultado dá a vantagem do empate ao Corinthians. O jogo de volta será disputado no domingo, a partir das 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.