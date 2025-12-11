SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, lamentou os erros de passe de sua equipe na derrota para o Corinthians, em jogo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O português ainda criticou o fato de os paulistas "travarem" o duelo.

FALA, JARDIM!

Faltou volume... "Até o gol do Corinthians, nós não estivemos bem. Não estivemos bem na agressividade sobre o adversário, não estivemos bem no passe... Depois, aos poucos, melhoramos. O volume de jogo foi pouco. Não se jogou 45 minutos, foi um jogo muito parado. O Corinthians parava o jogo, dava um toque a mais na bola, deitava-se no chão... jogamos menos de um tempo."

Reviravolta. "O que disse aos jogadores foi: 'muita gente dizia que ia ser fácil'. Eu já tinha avisado que em uma semifinal de uma Copa, com duas equipes de camisa pesada, não há jogos fáceis. Agora vêm as críticas e vai a parte negativa, mas acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa e ganhou, pode também ganhar deste adversário e classificar. É importante descansar bem e fazer um jogo como Cruzeiro no próximo domingo para qualificar."

Estratégia na jogo de volta. "Nós vamos fazer um jogo na casa do adversário, também vai ser incômodo para eles porque eles não podem atacar como loucos. Eles vão jogar outra vez no nosso erro, nós talvez vamos ter que ter outra vez as 'despesas' do jogo. Não me lembro quantos pontos fizemos fora de casa, mas tivemos algumas vitórias. Eu tenho total confiança neste grupo, porque ele já mostrou ao longo do ano que podem ganhar em qualquer campo."

Elogios ao rival. "Cada jogo tem uma nova história. Temos que dar mérito ao Corinthians, que apresentou uma equipe extremamente competitiva. Eles abdicaram do Garro para fechar o meio. Nós queríamos fazer melhor, temos competência para fazer melhor."