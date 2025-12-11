SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa abre nesta quinta-feira (11), a partir das 13h (de Brasília), uma nova fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026.

COMO FUNCIONARÁ

Essa nova fase permitirá aos torcedores comprar ingressos para os jogos das suas respectivas seleções. Antes, sem o sorteio da fase de grupos, era possível comprar, mas sem saber os jogos que aconteceriam. Segundo a Fifa, cerca de 2 milhões de entradas já foram comercializadas.

Os ingressos disponibilizados são os que a Fifa destina às federações e associações participantes da Copa do Mundo. Eles representam 8% da capacidade dos estádios onde os jogos destas seleções vão ocorrer. Aqueles que conseguirem comprar, ficarão alocados atrás de um dos gols.

A cota da CBF será vendida com exclusividade pela Fifa. O prazo de solicitação de ingressos vai até o dia 13 de janeiro, às 13h (de Brasília). Não há "ordem de chegada". Quem se inscrever no último dia terá a mesma chance daquele que se candidatou primeiro.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados terão de se cadastrar no site fifa.com/tickets. Depois, o torcedor terá de escolher sua seleção preferida. Na fase seguinte, ele poderá selecionar os jogos, as categorias e o número de ingressos que pretende comprar por partida.

Os ingressos serão disponibilizados depois de 13 de janeiro. Caso haja excesso de pedidos, a Fifa realizará um sorteio para definir para quais torcedores irão as entradas.

A Fifa comunicará os vencedores por e-mail, e os pagamentos serão debitados entre janeiro e fevereiro de 2026.