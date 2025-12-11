SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Haka Valkeakoski, da Finlândia, teve seu estádio incendiado por torcedores adolescentes, após o rebaixamento para a segunda divisão do campeonato local.

Torcedores protestaram após o rebaixamento do clube, ateando fogo no estádio Factory Field. Segundo o clube, as operações foram 'significativamente' afetadas, e uma das arquibancadas ficou totalmente destruída.

Três adolescentes foram detidos. Um torcedor de 15 anos confessou ter iniciado o incêndio.

Como medida para compensar os prejuízos causados pelo incidente, o clube criou uma comunidade de torcedores, oferecendo benefícios como sorteio de camisas valiosas e garantiu doações de uniformes usados.

"O FC Haka promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance nesta situação difícil. A destruição da última arquibancada do campo de Tehtaa pelo fogo é um grande golpe para toda a comunidade do clube. O incêndio tornou o campo parcialmente inutilizável", disse Haka Valkeakoski, em comunicado.

O Haka Valkeakoski é uma das equipes mais tradicionais da Finlândia, com mais de 20 títulos, mas não é a primeira vez que o clube é rebaixado.

O Haka terminou em último lugar no Grupo B da primeira divisão finlandesa com 17 pontos, a menor pontuação entre todos os times.