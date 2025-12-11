SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O FBI divulgou novas imagens e ofereceu recompensa de R$ 80 milhões por informações sobre Ryan James Wedding, ex-snowboarder canadense, acusado de ser um dos maiores traficantes de cocaína do mundo, além de mandante de assassinatos.

O ex-atleta olímpico é um dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI, órgão de inteligência dos Estados Unidos, e já está foragido há 14 meses.

Em função desse tempo, o FBI aumentou a recompensa de US$ 10 milhões para US$ 15 milhões - cerca de R$ 82 milhões - por informações que ajudem na prisão ou condenação de Wedding.

Em novembro, o ex-atleta de snowboard, de 44 anos, foi acusado de assassinar uma testemunha antes de prestar um depoimento contra ele.

Segundo o FBI, Wedding costuma mudar sua aparência para dificultar sua captura. As autoridades acreditam que a imagem foi tirada no México, em 2024.

"Ryan Wedding é responsável por projetar um programa de tráfico de drogas e narcoterrorismo sem precedentes há muito tempo", disse Kash Patel, diretor do FBI.

A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que a organização comandada por Wedding é responsável pela importação de cerca de 60 toneladas de cocaína por ano para Los Angeles, trazidas do México por caminhões.

"Wedding controla uma das organizações de tráfico de drogas mais prolíficas e violentas do mundo. Atualmente, ele é o maior distribuidor de cocaína do Canadá", disse Pam Brodi.

Ryan James Wedding disputou as Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City 2002, defendendo a delegação do Canadá. Ele competia no snowboard e ficou na 24ª colocação naqueles Jogos.