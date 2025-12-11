DOHA, CATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pedro treinou pela primeira vez com o elenco, nesta quinta-feira (11), em Doha, e aumentou suas chances de jogar pelo Flamengo ainda na Copa Intercontinental.

O camisa 9 calçou chuteiras e foi a campo no CT Al Ersal, na capital do Qatar. No tempo em que a imprensa pôde acompanhar a atividade, ele participou de uma roda de troca de passes e não demonstrou estar com limitações.

Até então, Pedro só havia feito atividades com bola na companhia de fisioterapeutas, algo que não ocorreu nesta quinta.

O atacante se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Sua última partida foi ainda pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, no Maracanã, contra o Racing.