SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol marcado por Memphis Depay na vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), na Copa do Brasil, tem gerado polêmicas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um possível toque da bola no braço do holandês antes de ele marcar.

O ângulo mais claro foi divulgado pelo influenciador corintiano Kelvin Thiago, conhecido como "Mil Grau". Nele, é possível ver o que acontece após a tentativa de cabeceio do holandês. Há outros vídeos circulando nas redes que mostram o momento.

Memphis tenta o cabeceio e, depois, a bola teria tocado na mão direita dele. Em seguida, ela sobra para o próprio holandês completar, já com Cássio caído, para o fundo das redes.

O lance não teve muitas reclamações com bola rolando. Os jogadores e a comissão técnica do Cruzeiro pouco questionaram a validação do tento que deu a vitória ao Corinthians no Mineirão. Até o momento, o clube não se manifestou.

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, publicou um outro ângulo do lance nos stories do seu Instagram. O português não escreveu nada, apenas compartilhou o momento.