SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emiliano Rigoni é o quinto jogador do São Paulo com futuro definido. O argentino não terá contrato renovado.
A reportagem apurou que o argentino já foi comunicado pela alta cúpula do clube que não permanecerá no Morumbis para 2026.
Rigoni tem contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro com o São Paulo, que negociou operação com o León, do México, no início de setembro.
O atacante, contudo, também tem vínculo se encerrando com o time mexicano. Dessa forma, ficará livre no mercado a partir de janeiro.
LISTA DE SAÍDAS
Ao lado de Luiz Gustavo, Leandro, Jandrei e Dinenno, o argentino é mais um na lista de dispensas para 2026.
Luiz Gustavo teve futuro decretado nesta quarta-feira (10), como o UOL mostrou. Assim como Rigoni, ficará livre no mercado para acertar com outro clube. Ele descarta aposentadoria.
Jandrei, enquanto isso, retornaria de empréstimo do Juventude no início do ano, mas o São Paulo já comunicou o goleiro que ele está fora dos planos. O mesmo vale para o também arqueiro cria da base Leandro, atualmente quarto na hierarquia e que não renovará contrato.
Dinenno foi o primeiro a acertar saída, antes mesmo do fim do Brasileirão. Pouco utilizado, o ex-Cruzeiro defenderá agora o Deportivo Cali, da Colômbia.