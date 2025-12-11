SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians admite a possibilidade de negociar o goleiro Hugo Souza e aguarda uma oferta oficial do Milan, da Itália, para decidir o que será feito.

O clube italiano já manifestou o interesse no jogador diretamente à diretoria corintiana. O estafe do atleta também está ciente da situação.

CORINTHIANS ESPERA PROPOSTA E NÃO FIXA PREÇO

O Corinthians ainda não estipulou um valor para a venda e pretende negociar a partir do montante que o Milan apresentar.

Internamente, a avaliação é de que uma proposta deve chegar em breve, já que os italianos realizaram contatos preliminares.

A formalização da oferta, porém, depende do desfecho da situação de Mike Maignan, titular da equipe desde 2021 e com contrato válido até junho de 2026.

O Milan só avançará por Hugo se não conseguir renovar com o francês.

GOLEIRO MANTÉM FOCO NA COPA DO BRASIL

Hugo evita pensar em uma possível saída, apesar do interesse do exterior.

O goleiro disse a pessoas próximas que deseja muito conquistar a Copa do Brasil, título que considera fundamental para consolidar sua imagem junto à torcida.

Ele já venceu o Paulistão neste ano, mas enxerga um troféu nacional como um passo importante para se firmar como ídolo.

Eleito melhor goleiro do Brasileirão pelo Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, Hugo afirmou que pretende seguir no clube, embora não descarte mudanças no futuro.

"Eu acho que fico, tenho contrato. Estou muito feliz aqui. Meu vínculo é longo, foi renovado no ano passado. Quero seguir fazendo história neste clube, que me abraçou de uma forma que eu não imaginava, me fez voltar a sonhar e a me sentir respeitado. A vida e o futuro só Deus sabe, mas tenho certeza que em 2026, pelo menos, eu acho que estou aqui", afirmou Hugo, durante a premiação.

DIREITOS ECONÔMICOS E MULTA

O Corinthians detém 60% dos direitos econômicos do goleiro. A multa rescisória para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (R$ 640,2 milhões, na cotação atual).

Hugo chegou inicialmente por empréstimo do Flamengo, em julho do ano passado, e foi adquirido em definitivo pelo Corinthians em dezembro -em negociação que se arrastou por semanas e contou com participação financeira da patrocinadora máster, Esportes da Sorte. O clube pagou 800 mil euros ao Flamengo.