SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Destaque da surpreendente campanha de estreia do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Reinaldo dominou as principais premiações dos melhores jogadores do ano no futebol.

Ele foi eleito o melhor da posição na seleção do campeonato em premiação organizada na segunda-feira (8) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, além de também ter faturado os tradicionais Bola de Prata, da ESPN, e Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Em 34 partidas pelo Brasileiro com a camisa amarela do time do interior paulista, "Kingnaldo", como o lateral de 36 anos é carinhosamente chamado pelos torcedores, balançou a rede 13 vezes, e distribuiu mais seis assistências. Foi o artilheiro do time na competição e o quinto no geral.

"Foi um ano espetacular, em que deu tudo certo desde a minha chegada no Mirassol", afirmou Reinaldo à reportagem.

"O professor Rafael Guanaes [eleito o melhor técnico do Brasileiro pela premiação da CBF] chegou e implantou o trabalho dele, que graças a Deus deu muitos frutos. Não só coletivos, como individuais também. O meu ano individual foi maravilhoso, de muitos gols e muitas assistências", acrescentou o lateral.

Com passagens por São Paulo e Grêmio antes de ser anunciado como um dos principais reforços do Mirassol para a temporada de 2025, Reinaldo reconhece que a campanha da equipe em sua primeira vez disputando a primeira divisão nacional surpreendeu até o grupo de jogadores.

Tendo traçado como primeiro objetivo permanecer na elite, o Mirassol brigou quase sempre na parte de cima da tabela, encerrando o campeonato na quarta posição, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.

Invicto jogando em casa, o time conquistou 18 vitórias, empatou 13 vezes e perdeu apenas sete em 38 rodadas do Brasileiro, um aproveitamento de quase 60% dos pontos em disputa -o melhor de um time estreante na Série A. Foram 63 gols marcados e somente 39 sofridos.

"A gente não imaginaria que iria direto para a fase de grupo da Libertadores, se mantendo em quarto por muitas e muitas rodadas", afirmou Reinaldo. "Foi uma constância muito grande, com muitos momentos altos, e poucos baixos."

Será a segunda vez que ele participará da estreia de um time brasileiro na Libertadores. Em 2017, ele marcou de falta o primeiro gol da história da Chapecoense na competição continental, em vitória por 2 a 1 sobre o Zulia, da Venezuela, fora de casa.

"Espero que, se for eu, ou se não for, mas que venha a primeira vitória do Mirassol na Libertadores e que a gente consiga manter o nível de futebol. Isso que é o mais importante", afirmou.

"Conquistar a vaga na Libertadores no primeiro ano na primeira divisão, para uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, é como se estivéssemos vivendo um sonho. Tenho certeza que vai ser muito especial receber a Libertadores no nosso estádio. Espero que a gente consiga ir bem e que possa ir avançando de fase."

Apesar de já projetar o ano de 2026 com o Mirassol, Reinaldo não quis cravar sua permanência para a próxima temporada -ele teve o contrato de um ano renovado automaticamente no início de novembro, após vitória sobre o Fluminense que garantiu a permanência do time na Série A.

"Tenho mais um ano de contrato e estou muito feliz. Mas, se chegar alguma coisa, vamos sentar, vamos conversar e ver o que é bom para o Mirassol e o que é bom para o Reinaldo", afirmou o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro.

"Se for para ficar no Mirassol, vou ficar muito feliz. Se for para sair para algum lugar, tenho certeza que vou ser muito feliz. Espero que seja o melhor."

Ele acrescentou que tem a expectativa de conseguir manter o bom momento na retomada do futebol brasileiro, no início de 2026, para manter viva a esperança de ainda receber uma chance na seleção brasileira de Carlo Ancelotti, com vistas à Copa do Mundo que se avizinha.

Segundo o jogador, o novo calendário do futebol nacional, com a redução dos estaduais e o início antecipado do Campeonato do Brasileiro, pode contribuir para uma eventual convocação para a Data Fifa de março, a última antes da lista final para o Mundial.

"São duas competições de alto nível que vão começar em janeiro. Então, se eu e a minha equipe conseguirmos manter o nível de futebol que a gente manteve neste ano, tenho certeza que tenho grandes chances de me destacar e daí é ficar na expectativa para ser lembrado [para a seleção brasileira]", afirmou Reinaldo.

"O mais importante é fazer um excelente trabalho, um começo de temporada muito bom com o Mirassol, para que a gente volte muito bem e que possa sonhar e ser lembrado", emendou o jogador, que agora segue com a esposa e os filhos para Porto Calvo, em Alagoas, sua cidade natal, onde irá passar as férias com a família até a reapresentação ao Mirassol, em 26 de dezembro.