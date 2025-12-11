(UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus do Paris Saint-Germain foi alvo de ataques na madrugada desta quinta-feira (11) (11), após o empate sem gols diante do Athletic Bilbao, pela Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa francesa, o ônibus do PSG foi apedrejado em frente ao hotel onde a delegação da equipe estava hospedada, na cidade de Bilbao, na região norte do território espanhol, conhecida como País Basco.

Nenhum atleta ou membro da comissão técnica da equipe estava no veículo no momento do ataque. Na manhã desta quinta-feira (11), o PSG utilizou um veículo alternativo para deixar a cidade e retornar à França.

Dois homens foram detidos pela polícia da Espanha, suspeitos de serem os responsáveis pelo incidente. Os parisienses consideram registrar uma queixa formal às autoridades espanholas.

Em campo, PSG e Athletic Bilbao empataram sem gols, em jogo válido pela sexta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O PSG é o terceiro colocado, com 13 pontos, enquanto o Bilbao é apenas o 28º, com cinco pontos.