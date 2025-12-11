SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A WTorre iniciou o processo de troca do gramado sintético do Allianz Parque, e o Palmeiras vai iniciar a temporada do ano que vem mandando seus jogos na Arena Barueri.

As obras para a troca do sintético foram iniciadas nesta semana e não tem data para a finalização. A expectativa inicial é de 45 dias para a reforma.

O Palmeiras vai mandar seus jogos do início de 2026 na Arena Barueri ? onde Leila Pereira também fez a troca pelo gramado sintético. Isso envolve duelos do Campeonato Paulista e do Brasileirão, que tem data de estreia no dia 28 de janeiro.

A Soccer Grass seguirá como fornecedora do gramado sintético do Allianz Parque, e a responsável pela troca. A obra terá um custo de R$ 11 milhões.

O gramado já era um incômodo no Palmeiras. O clube recebeu algumas reclamações do elenco e da comissão técnica pela diferença do gramado em 2025 em relação ao de outras temporadas.

O novo piso será parecido com o atual, com o mesmo sistema, mas com algumas aprimorações. A WTorre entende que há novas tecnologias no mercado, que não existiam há 5 anos ? quando foi decidido que seria instalado o sintético no estádio.

O primeiro jogo do Palmeiras em casa no ano será o clássico contra o Santos, pelo Paulistão, e deve ser confirmado para o dia 14 de janeiro, em Barueri.