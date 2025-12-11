SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o áudio do VAR do gol marcado por Memphis Depay na vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil.

O lance tem gerado polêmica por um possível toque de mão de Memphis Depay após a tentativa de cabeceio. A bola teria pegado no braço dele e sobrado limpa para o holandês marcar, já com Cássio caído.

Anderson Daronco, árbitro da partida, e o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, citam a possibilidade de toque durante a checagem do lance. O VAR analisa e julga que não houve. Depois, há ainda uma checagem por possível impedimento no lance.

COMO FOI O DIÁLOGO

VAR: Põe em slow motion [câmera lenta], deixa eu ver se pega na mão dele

Árbitro: Checa uma possível mão de quem fez o gol [...] Campo sem protestos

VAR: Casa essa imagem com outra. Estou checando

AVAR: Vou jogar quatro imagens

VAR: Vai, segue... Não pega, tá?!

VAR: Pode seguir, gol confirmado

Árbitro: As duas situações de impedimento e a possível mão?

VAR: Isso

NOVOS ÂNGULOS MOSTRAM POSSÍVEL TOQUE

O ângulo mais claro foi divulgado pelo influenciador corintiano Kelvin Thiago, conhecido como "Mil Grau". Nele, é possível ver o que acontece após a tentativa de cabeceio do holandês. Há outros vídeos circulando nas redes que mostram o momento.

Memphis tenta o cabeceio e, depois, a bola teria tocado na mão direita dele. Em seguida, ela sobra para o próprio holandês completar para o fundo do gol já com Cássio caído.

O lance não teve muitas reclamações com bola rolando. Os jogadores e a comissão técnica do Cruzeiro pouco questionaram a validação do tento que deu a vitória ao Corinthians no Mineirão. Até o momento, o clube não se manifestou.

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, publicou um outro ângulo do lance nos stories do seu Instagram. O português não escreveu nada, apenas compartilhou o momento.