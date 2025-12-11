SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rebaixado para a Série B de 2026, o Fortaleza fez dois anúncios na noite desta quinta-feira (11) envolvendo o técnico da equipe principal.
SAI PALERMO, ENTRA CARPINI
Martín Palermo foi desligado. O argentino, que chegou ao Fortaleza em setembro para salvar o time da queda, não fica para o ano que vem. Ele tinha contrato até o fim de dezembro.
Thiago Carpini assinou e já foi anunciado. Ele estava no Juventude, que também caiu para a 2ª divisão nacional, e foi substituído por Maurício Barbieri.
O novo comandante fechou contrato até dezembro de 2026. Carpini trará os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero para a comissão.