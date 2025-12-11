RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Fluminense de virada por 2 a 1, com um gol no finzinho, e largou em vantagem no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, no Maracanã.

Kevin Serna fez o gol do Fluminense no primeiro tempo. Mas Rayan empatou para o Vasco no segundo tempo e Vegetti, já nos acréscimos, foi o herói da virada.

Com um Maracanã pulsante e de maioria vascaína, por causa do mando, o time de Fernando Diniz pode até empatar para avançar à final. Um deles enfrenta Corinthians ou Cruzeiro.

O tricolor questiona a decisão do árbitro Raphael Claus de não expulsar o goleiro Léo Jardim no primeiro tempo.

O jogo de volta é no próximo domingo, também no Maracanã, às 20h30.

A FESTA

Em um Maracanã com mando e mais cara de Vasco, a queda de braço começou antes de a bola rolar, com uma faixa vetada pelo Fluminense.

O desfalque foi a inscrição "eu tive que lutar contra o teu racismo". De todo modo, as duas torcidas deram um show na entrada, mostrando o espetáculo que é um clássico com torcida mista.

A VANTAGEM TRICOLOR

Para o Fluminense, o primeiro tempo começou com um susto, com Freytes quase entregando um gol para Rayan. Sorte que o recuo mal feito foi, depois, bloqueado pelo zagueiro.

O Vasco estava com ímpeto maior, mas o Fluminense parecia mais organizado e cirúrgico ? até porque espaço para avançar com a bola estava sobrando no sistema defensivo vascaíno.

Aí, veio o lance mais polêmico do jogo.

Nonato acertou ótimo lançamento para Everaldo. O atacante tocou de cabeça já limpando Léo Jardim e recebeu uma trombada do goleiro, fora da área.

O Fluminense pediu vermelho direto, mas o árbitro Raphael Claus mostrou amarelo. Durante a reclamação, deu para perceber que o árbitro entendeu que Everaldo estava avançando lateralmente e não em direção ao gol. Mas a jogada é, no mínimo, controversa.

A questão é que na cobrança dessa mesma falta veio uma jogada ensaiada e o gol do Fluminense.

Qual o detalhe? A liberdade que a zaga do Vasco deu a Thiago Silva para escorar a bola nos pés de Serna. A batida rasteira desviou e entrou no canto de Léo Jardim, aos 21 minutos do primeiro tempo. Era defensável.

O clima do jogo estava quente, e o empurra-empurra dos jogadores em alguns momentos exemplificava isso.

No primeiro tempo, o Fluminense teve até bola para imaginar que teria vida fácil ao longo do jogo. Espaços para atacar e um adversário meio descompassado na criação, apostando em cruzamentos errados.

A REAÇÃO CRUZ-MALTINA

A volta para o segundo tempo já teve um Vasco diferente, mais arrojado e com volume ofensivo.

Tanto que o time de Fernando Diniz só demorou quatro minutos para empatar. Oi, boa noite, teve gol do Rayan nesta quinta-feira (11).

Na jogada, Nuno Moreira enganou sem querer a dupla de zaga do Flu. Rayan apareceu livre no meio da área para finalizar, após cruzamento de Andrés Gómez.

O filho do Valkmar comemorou com um sinal de silêncio para a torcida do Flu, aumentando a lista de provocações no clássico em questão.

Pouco depois, o Vasco quase virou, em um chute de Pumita. Boa defesa de Fábio.

QUEM LEVA? VEGETTI

O jogo ficou mais equilibrado. Mas ao mesmo tempo, mais aberto. A sensação é que uma bola a qualquer momento poderia render gol para qualquer lado.

Parecia que a igualdade iria imperar. Até que Vegetti, que entrou na etapa final, apareceu aos 48 minutos do segundo tempo, aproveitou cruzamento, e virou o placar para o Vasco.

A vantagem é vascaína. Domingo tem o reencontro e a definição inadiável de quem será o finalista da Copa do Brasil.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan. T.: Fernando Diniz

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Soteldo (Keno), Kevin Serna e Everaldo. T.: Luís Zubeldía.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Léo Jardim (VAS);Gols: Kevin Serna, 21'/1ºT (0-1); Rayan, 4'/2ºT (1-1); Vegetti, 48'/2ºT (2-1)