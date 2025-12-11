A noite de gala do esporte brasileiro teve Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco como protagonistas. Eles foram eleitos, nesta quinta-feira (11), os melhores atletas masculino e feminino do ano, respectivamente, no Prêmio Brasil Olímpico. A edição 2025 do evento foi realizada na Cidade das Artes, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ganhador do prêmio em 2024, Caio voltou a ser contemplado na cerimônia graças à medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio (Japão) na prova de 20 quilômetros (km) da marcha atlética. Ele ainda levou a prata nos 35 km. Mãe do marchador, Gianetti Bonfim também foi laureada no evento, escolhida como melhor treinadora do ano.

Maria Clara, por sua vez, foi campeã mundial de taekwondo em Wuxi (China) na categoria até 57 quilos (kg), repetindo o feito de Natália Falavigna após 20 anos. Ela também finalizou a temporada como a número um de sua categoria no ranking.

O evento deste ano também consagrou, pela primeira vez, dois vencedores no prêmio de Atleta da Torcida - um masculino, outro feminino. A votação on-line, realizada através do site do Comitê Olímpico do Brasil (COB), elegeu o tenista João Fonseca e a ponteira Gabi Guimarães, do vôlei, respectivamente.

A edição de 2025 teve a criação de novos prêmios: Melhor Clube, Destaques dos Jogos da Juventude (masculino, feminino e delegações) e dos Jogos Pan-Americanos Júnior e Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima. Este último, criado para reconhecer espírito e valores olímpicos, foi dado à equipe de remadores que, mesmo com um dos remos quebrado, conquistou a medalha de bronze no Pan Júnior na prova do Quatro Sem (quatro atletas no barco que competem sem timoneiro). O quarteto foi formado por Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques.

Um dos prêmios mais tradicionais da cerimônia, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, foi dado ao velejador Robert Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro. A honraria presta reverência a ídolos do esporte brasileiro. Já o troféu de Atleta Revelação em 2025 ficou com Rebeca Lima, que foi campeã mundial de boxe na categoria até 60 quilos.

Vencedores do Prêmio Brasil Olímpico em 2025

Atleta do Ano - Feminino: Maria Clara Pacheco, do taekwondo

Atleta do Ano - Masculino: Caio Bonfim, do atletismo

Equipe do ano: Ginástica Rítmica - Conjunto (Nicole Pircio, Paula Caminha, Duda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves)

Melhor Treinadora: Gianetti Bonfim, do atletismo

Melhor Treinador: Diego Guimarães Ribeiro, do taekwondo

Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Robert Scheidt, da vela

Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima: Remadores do Quatro Sem do Pan Júnior (Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques)

Atleta da Torcida - Feminino: Gabi Guimarães, do vôlei

Atleta da Torcida - Masculino: João Fonseca, do tênis

Atleta Revelação: Rebeca Lima, do boxe

Destaque Jogos Pan-Americanos Júnior: Stefanie Balduccini, da natação

Destaque Jogos da Juventude - Feminino: Clarisse Rocha Valim, do judô

Destaque Jogos da Juventude - Masculino: Davi Souza de Lima, do atletismo

Destaque Jogos da Juventude - Delegação: São Paulo (1º), Rio de Janeiro (2º) e Paraná (3º)

Melhor Clube: Esporte Clube Pinheiros

Águas Abertas: Ana Marcela Cunha

Atletismo: Caio Bonfim

Badminton: Juliana Viana

Basquete 3x3: Gabriela Guimarães

Basquete: Yago Mateus

Beisebol: Victor Coutinho

Boxe: Rebeca Lima

Canoagem Slalom: Ana Sátila

Canoagem Velocidade: Jacky Godmann e Gabriel Assunção

Ciclismo BMX Freestyle: Gustavo Bala Loka

Ciclismo BMX Racing: Paola Reis

Ciclismo de Estrada: Tota Magalhães

Ciclismo Mountain Bike: Ulan Galinski

Ciclismo Pista: João Vitor da Silva

Críquete: Laura Cardoso

Desportos na Neve: Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)

Desportos no Gelo: Nicole Silveira (skeleton)

Escalada: Anja Köhler

Esgrima: Isabela Carvalho

Flag Football: Karol Souza

Futebol: Marta

Ginástica Artística: Flávia Saraiva

Ginástica de Trampolim: Camilla Gomes

Ginástica Rítmica: Nicole Pircio, Paula Caminha, Duda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves

Golfe: Fred Biondi

Handebol: Bruna de Paula

Hipismo - Adestramento: João Victor Oliva

Hipismo - Concurso Completo de Equitação (CCE): Marcio Jorge

Hipismo - Saltos: Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama: Yuri Van Der Heijden

Judô: Daniel Cargnin

Lacrosse: Titus Chapman

Levantamento de Peso: Laura Amaro

Nado Artístico: Gabriela Regly

Natação: Guilherme Caribé

Pentatlo Moderno: Jhon Xavier

Polo Aquático: João Fernandes

Remo: Beatriz Tavares

Remo Costal: David Faria de Souza

Rugby: Thalia Costa

Saltos Ornamentais: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

Skate: Rayssa Leal

Softbol: Mayra Sayumi Akamine

Squash: Diego Gobbi

Surfe: Yago Dora

Taekwondo: Maria Clara Pacheco

Tênis: João Fonseca

Tênis de Mesa: Hugo Calderano

Tiro com Arco: Marcus D'Almeida

Tiro Esportivo: Felipe Wu

Triatlo: Miguel Hidalgo

Vela: Mateus Isaac

Vôlei de Praia: Carol Solberg e Rebecca

Vôlei: Gabi Guimarães

Wrestling: Pedro Henrique Rodrigues

