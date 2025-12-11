SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Clara Pacheco, campeã mundial de taekwondo (até 57 kg), e Caio Bonfim, campeão mundial nos 20 km da marcha atlética, foram eleitos nesta quinta-feira (11) os "Melhores Atletas do Ano" no Prêmio Brasil Olímpico, realizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).
A festa que coroou os dois ocorreu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Caio teve o privilégio de subir ao palco para receber o prêmio pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, ele concorreu com Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe).
"Ano passado, quando ganhei, achei que seria o único prêmio. Então, vencer novamente neste ano foi muito especial. Foi um ano de muita gratidão, com várias pessoas envolvidas. Agradeço em especial aos meus pais e à minha esposa", afirmou o marchador.
Na disputa feminina, Maria Clara superou Gabi Guimarães (vôlei), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe).
"Sinceramente, eu já estava honrada de ter sido indicada. Trazer o taekwondo para este palco, para este prêmio, ser uma atleta da modalidade indicada a melhor do ano entre todas... Fico muito feliz e muito orgulhosa de participar dessa fase tão bonita que o taekwondo está vivendo, escrevendo uma história muito linda", celebrou Maria Clara.
Na categoria por equipes, a seleção de ginástica rítmica foi eleita a melhor do ano após conquistar duas medalhas de prata no Mundial disputado no Rio de Janeiro, em agosto. O grupo é composto por Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves.
De forma inédita, o COB também premiou um representante masculino e um feminino na categoria "Atleta da Torcida". Os vencedores foram Gabriela Guimarães, do vôlei, e João Fonseca, do tênis.
Gabi superou o conjunto da ginástica rítmica e a ginasta Flavinha Saraiva, enquanto João venceu Alison dos Santos, do atletismo, e Hugo Calderano, do tênis de mesa.
Campeã mundial de boxe (até 60 kg), Rebeca Lima recebeu o título de "Atleta Revelação".
A cerimônia também homenageou dois jovens talentos que brilharam nos Jogos da Juventude, em Brasília: Davi Souza de Lima, do atletismo, e Clarisse Vallim, do judô.
Veja os vencedores em cada modalidade
Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
Atletismo - Caio Bonfim
Badminton - Juliana Viana
Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães
Basquete 5x5 - Yago dos Santos
Beisebol - Victor Coutinho
Boxe - Rebeca Lima
Canoagem Slalom - Ana Sátila
Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção e Jacky Godmann
Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira "Bala Loka"
Ciclismo BMX Racing - Paola Reis
Ciclismo de Estrada - Tota Magalhães
Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski
Ciclismo de Pista - João Vitor da Silva
Críquete - Laura Cardoso
Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)
Desportos no Gelo - Nicole Silveira (skeleton)
Escalada Esportiva - Anja Kohler
Esgrima - Isabela Carvalho
Flag Football - Karol Souza
Futebol - Marta
Ginástica Artística - Flávia Saraiva
Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes
Ginástica Rítmica - Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves
Golfe - Fred Biondi
Handebol - Bruna de Paula
Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
Hipismo CCE - Marcio Jorge
Hipismo Saltos - Stephan Barcha
Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden
Judô - Daniel Cargnin
Lacrosse - Titus Chapman
Levantamento de Peso - Laura Amaro
Luta Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues
Luta Livre - Eduarda Batista
Nado Artístico - Gabriela Regly e Silva Abrantes Teixeira
Natação - Guilherme Caribé
Pentatlo Moderno - Jhon Xavier
Polo Aquático - João Fernandes
Remo - Beatriz Tavares
Remo Costal - David Faria de Souza
Rugby 7 - Thalia Costa
Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira
Skate - Rayssa Leal
Softbol - Mayra Sayumi Akamine
Squash - Diego Gobbi
Surfe - Yago Dora
Taekwondo - Maria Clara Pacheco
Tênis - João Fonseca
Tênis de Mesa - Hugo Calderano
Tiro com Arco - Marcus D'Almeida
Tiro Esportivo - Felipe Wu
Triatlo - Miguel Hidalgo
Vela - Mateus Isaac
Vôlei de Praia - Carol Solberg e Rebecca
Voleibol - Gabriela Guimarães