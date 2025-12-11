SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Clara Pacheco, campeã mundial de taekwondo (até 57 kg), e Caio Bonfim, campeão mundial nos 20 km da marcha atlética, foram eleitos nesta quinta-feira (11) os "Melhores Atletas do Ano" no Prêmio Brasil Olímpico, realizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).

A festa que coroou os dois ocorreu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Caio teve o privilégio de subir ao palco para receber o prêmio pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, ele concorreu com Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe).

"Ano passado, quando ganhei, achei que seria o único prêmio. Então, vencer novamente neste ano foi muito especial. Foi um ano de muita gratidão, com várias pessoas envolvidas. Agradeço em especial aos meus pais e à minha esposa", afirmou o marchador.

Na disputa feminina, Maria Clara superou Gabi Guimarães (vôlei), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe).

"Sinceramente, eu já estava honrada de ter sido indicada. Trazer o taekwondo para este palco, para este prêmio, ser uma atleta da modalidade indicada a melhor do ano entre todas... Fico muito feliz e muito orgulhosa de participar dessa fase tão bonita que o taekwondo está vivendo, escrevendo uma história muito linda", celebrou Maria Clara.

Na categoria por equipes, a seleção de ginástica rítmica foi eleita a melhor do ano após conquistar duas medalhas de prata no Mundial disputado no Rio de Janeiro, em agosto. O grupo é composto por Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves.

De forma inédita, o COB também premiou um representante masculino e um feminino na categoria "Atleta da Torcida". Os vencedores foram Gabriela Guimarães, do vôlei, e João Fonseca, do tênis.

Gabi superou o conjunto da ginástica rítmica e a ginasta Flavinha Saraiva, enquanto João venceu Alison dos Santos, do atletismo, e Hugo Calderano, do tênis de mesa.

Campeã mundial de boxe (até 60 kg), Rebeca Lima recebeu o título de "Atleta Revelação".

A cerimônia também homenageou dois jovens talentos que brilharam nos Jogos da Juventude, em Brasília: Davi Souza de Lima, do atletismo, e Clarisse Vallim, do judô.

Veja os vencedores em cada modalidade

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Caio Bonfim

Badminton - Juliana Viana

Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães

Basquete 5x5 - Yago dos Santos

Beisebol - Victor Coutinho

Boxe - Rebeca Lima

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção e Jacky Godmann

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira "Bala Loka"

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo de Estrada - Tota Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski

Ciclismo de Pista - João Vitor da Silva

Críquete - Laura Cardoso

Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)

Desportos no Gelo - Nicole Silveira (skeleton)

Escalada Esportiva - Anja Kohler

Esgrima - Isabela Carvalho

Flag Football - Karol Souza

Futebol - Marta

Ginástica Artística - Flávia Saraiva

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves

Golfe - Fred Biondi

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Marcio Jorge

Hipismo Saltos - Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden

Judô - Daniel Cargnin

Lacrosse - Titus Chapman

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Luta Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues

Luta Livre - Eduarda Batista

Nado Artístico - Gabriela Regly e Silva Abrantes Teixeira

Natação - Guilherme Caribé

Pentatlo Moderno - Jhon Xavier

Polo Aquático - João Fernandes

Remo - Beatriz Tavares

Remo Costal - David Faria de Souza

Rugby 7 - Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

Skate - Rayssa Leal

Softbol - Mayra Sayumi Akamine

Squash - Diego Gobbi

Surfe - Yago Dora

Taekwondo - Maria Clara Pacheco

Tênis - João Fonseca

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D'Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela - Mateus Isaac

Vôlei de Praia - Carol Solberg e Rebecca

Voleibol - Gabriela Guimarães