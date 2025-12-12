SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco arrancou nos acréscimos uma vitória importante e de virada sobre o Fluminense nesta quinta-feira (11), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vegetti marcou o gol que selou o 2 a 1 para os cruzmaltinos no Maracanã.

O Fluminense saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Kevin Serna. Na etapa final, Rayan empatou e manteve o confronto aberto até que, já nos minutos finais, o centroavante argentino decidiu o clássico.

Foi o quarto encontro entre os rivais cariocas na temporada, e o equilíbrio prevalece. Agora são duas vitórias para cada lado. No Campeonato Brasileiro, houve um triunfo para cada equipe; no estadual, o time das Laranjeiras levou a melhor.

O quinto capítulo desse duelo definirá o segundo finalista do torneio nacional. O time de Fernando Diniz terá a vantagem do empate. O Fluminense precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis e de um triunfo com mais de dois gols de diferença para avançar direto.

As equipes voltam a se enfrentar no domingo (14), novamente no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), com o Fluminense como mandante.

Na saída do gramado, o herói da vitória vascaína, que saiu de campo chateado no último fim de semana, quando foi substituído no primeiro tempo do duelo contra o Atlético Mineiro no fechamento do Campeonato Brasileiro, fez um desabafo.

"Eu sou um lutador. Luto muito por essa camisa. Com minha vida e meu coração. Quero defender essa camisa sempre da melhor maneira. Estou em um momento difícil, não estou jogando muito. Para mim é sempre primeiro o Vasco", afirmou.

O argentino não marcava desde 26 de outubro, quando fez dois gols na vitória sobre o Red Bull Bragantino pela 30ª rodada do Nacional.

Na outra semifinal, o Corinthians abriu vantagem sobre o Cruzeiro ao vencer por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. O holandês Memphis Depay marcou o gol que garantiu a vitória alvinegra.

O reencontro será também no domingo (14), em Itaquera, às 18h (de Brasília). O Corinthians joga pelo empate para avançar. Caso o Cruzeiro vença por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.