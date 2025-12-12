SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras decidiu que vai contratar um zagueiro no mercado da bola para reforçar o setor defensivo em 2026. Ao invés de abrir os cofres, o clube paulista poderia repatriar o zagueiro Naves, cria da Academia, que tem se destacado no futebol português.

No entanto, a reportagem apurou que isso não está nos planos da comissão técnica e do Departamento de Futebol.

Naves é um dos destaque da campanha do Alverca no Campeonato Português. A equipe recém-promovida para a elite do futebol português ocupa a 9ª colocação com 17 pontos em 13 jogos -a previsão era de luta contra o rebaixamento antes do ano começar.

O zagueiro de 23 anos foi titular em 14 dos 15 jogos da equipe na temporada até aqui e tem ganhado destaque no país. Ele já apareceu em quatro seleções da rodada da liga portuguesa, e também esteve no time ideal do mês de setembro.

Mesmo assim, o Palmeiras não deve repatriar Naves. O clube decidiu pelo empréstimo para que Naves ganhasse mais minutos em campo para se desenvolver -em quase três anos de profissional no Palmeiras, ele só disputou 41 jogos.

O desempenho do jogador já foi pauta no Palmeiras, mas não para um reforço imediato. O clube entende que interromper o empréstimo pode prejudicar o bom momento do atleta na Europa.

O Palmeiras se sente blindado por contrato, e confia no futebol de Naves. O jogador foi emprestado ao Alverca até 30 de junho de 2026 e sem opção de compra. Naves pode evoluir no futebol português e pode retornar consolidado ao clube, ou render um bom dinheiro se for negociado em definitivo.

Naves tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.

O Palmeiras tem hoje como opção para a zaga: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs (que será comprado em definitivo nos próximos dias), Micael e Benedetti. Micael não se firmou após ser contratado por cerca de R$ 25 milhões e está na barca de saídas. Um novo zagueiro chegará ao clube.