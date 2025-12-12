SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Circuito Banco do Brasil de Surfe encerra a temporada 2025 a partir desta sexta-feira (12), com a Praia do Futuro recebendo novamente um evento da Liga Mundial de Surfe (WSL) após 26 anos.

A etapa de Fortaleza, válida como QS 2.000, ajuda a definir os rumos do ranking sul-americano e o campeão do Circuito BB no masculino, ainda totalmente em aberto.

CORRIDA PELO TÍTULO

Na disputa pelo título do circuito, Weslley Dantas chega como líder, seguido de perto por Jadson André e Mateus Herdy, todos ainda com chances reais de levantar o troféu no domingo.

No ranking regional da WSL, Weslley lidera com ampla vantagem, oito mil pontos à frente de Gabriel Klaussner, vice-líder, e Douglas Silva, terceiro.

Entre as mulheres, a situação é diferente: a peruana Daniella Rosas já assegurou o título antecipado, enquanto Tainá Hinckel e Silvana Lima, surfando em casa, travam o duelo direto pelo vice-campeonato do Circuito Banco do Brasil.

FORMADOR DE TALENTOS

O retorno da WSL à Praia do Futuro marca também o fim de um ciclo iniciado em 2022, com 18 etapas visitando 11 cidades e impulsionando uma nova geração -cerca de um quarto dos competidores tinham menos de 18 anos.

Agora, Fortaleza fecha o ano com expectativas altas dentro d'água: ondas consistentes, disputa acirrada por vaga no Challenger Series, a divisão de acesso ao Circuito Mundial, e a presença de nomes experientes misturados a jovens em ascensão.

FESTIVAL

A etapa integra a programação esportiva do Festival Tamo Junto BB, que ocorre paralelamente na cidade. O evento reúne atletas e convidados em outras modalidades e, na sexta, promove a já tradicional bateria festiva com surfistas, campeões olímpicos, skatistas e influenciadores se enfrentando em clima descontraído.

Além do surfe, o público pode acompanhar de perto competições de skate, vôlei de praia, corrida de rua e games, com entrada gratuita para todas as modalidades.

A entrada para prestigiar as competições esportivas e curtir as atividades diurnas é gratuita, mediante retirada de ingresso e doação de 1 kg de alimento não perecível.