SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Gustavo recebeu a notícia de que deixaria o São Paulo por telefone, em conversa com Rui Costa. O volante recebeu contatos de rivais da Série A para 2026.

Rui Costa, homem forte do futebol do clube, foi o responsável por informar o volante de 38 anos de que o clube não lhe ofereceria uma renovação. O contato veio através de uma ligação por telefone, já que Luiz estava com a família fora da capital.

Ao volante, o São Paulo alegou que passa por um rejuvenescimento em seu elenco e nem chegou a entrar no mérito financeiro.

Luiz recebeu contato de algumas equipes da Série A e definirá futuro nos próximos dias. Ele dava prioridade à permanência no São Paulo.

ÚLTIMO DIA

Luiz viveu seu último dia no CT da Barra Funda na segunda-feira, um dia depois da derrota para o Vitória -seu último jogo com a camisa do São Paulo.

O volante teve um último contato com funcionários e elenco e fez um pronunciamento. Abraçou um a um logo em seguida.

VOLTA POR CIMA

Foi um 2025 único para o ex-jogador da seleção brasileira. Luiz Gustavo foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar no fim de maio e chegou a ser internado.

Em recuperação, o camisa 16 passou seis meses longe dos gramados, antes de voltar a ser relacionado em agosto.

Seu primeiro jogo oficial, desde então, veio 'na fogueira': em meio a uma crise de desfalques na zaga, na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, no dia 2 de setembro. Luiz Gustavo foi titular em uma posição que não é a sua -zagueiro- e foi um dos melhores em campo.

'ESTÁ NA HORA DE TER DIREÇÃO'

Um dos momentos mais marcantes do ano foi sua entrevista pós-goleada por 6 a 0 sofrida para o Fluminense.

O resultado foi ponto alto da crise do clube, que ainda viu Carlos Belmonte deixar a diretoria de futebol. Nela, Luiz Gustavo também fez duras críticas ao atual momento do São Paulo e cobrou mudanças no clube.

"Desde quando eu nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não é por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, a respeitar. Mas, infelizmente, temos que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir, começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora, botando a cara A culpa é nossa, nós jogadores fizemos a m@#%$, desculpa a palavra. Mas eu acho que esse clube é muito grande. Está na hora de ter uma direção, um plano claro", disse Luiz Gustavo, em entrevista após 6 a 0 para o Fluminense.