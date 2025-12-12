DOHA, CATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), em Doha, na véspera da partida contra o Pyramids, do Egito, pela semifinal da Copa Intercontinental. E a grande notícia revelada pelo treinador é a grande chance de Pedro estar em campo, ao menos por alguns minutos, diante do campeão africano. O teste final acontecerá no treino das 10h (horário de Brasília).
"Muito bom ter o Pedro ontem [11] (no treino). Voltou com a mesma confiança e alegria, com a importância dele para o grupo. Hoje tem mais um teste para ele ver como estará em relação aos companheiros, as sensações. Minha expectativa é que hoje corra bem e ele possa ter minutos amanhã", disse Filipe Luís.