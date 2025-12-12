Foi realizada na noite dessa quinta-feira (11), a cerimônia de premiação do 37º Ranking de Corridas de Rua, no Teatro Paschoal Carlos Magno. O evento celebrou os destaques de 2025 e confirmou o crescimento contínuo do calendário esportivo da cidade.

Criado em 1987 e realizado de forma ininterrupta, o ranking alcançou neste ano seu maior volume de participantes. Foram 24.465 inscrições, média de 2.446 atletas por prova, recorde pelo segundo ano consecutivo. A edição também ampliou a diversidade, reunindo crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência e participantes de diferentes regiões do país. As provas infantis tiveram média de 203 crianças, e 200 inscrições gratuitas foram destinadas a projetos sociais.

Durante a cerimônia, organizadores das corridas de 2025 foram homenageados. Entre eles, representantes da Vidativa Marketing Esportivo, Tecnobit Informática, Move It Sports, Rodoviário Camilo dos Santos Filho e Ascomcer, responsáveis por eventos que compuseram o calendário anual.

A premiação reconheceu atletas das categorias Geral, Equipes, Pessoas com Deficiência, Infantil e Faixas Etárias. No geral feminino, a campeã foi Maria Aparecida de Souza Rosa, no masculino, Flávio Augusto Barra Pereira levou o título. Nas equipes gerais, destaque para R21 Sports (feminino) e Mega Academia (masculino). Entre as equipes de pessoas com deficiência, venceram “A Mãe tá on” (feminino) e o Paradesporto SEL (masculino).

Também foram divulgados os resultados completos das categorias de pessoas com deficiência, que contemplaram atletas visuais (B1, B2 e B3), auditivos, intelectuais e competidores com diferentes graus de comprometimento motor. A categoria infantil premiou atletas de 12 a 15 anos, e as faixas etárias adultas incluíram corredores a partir de 16 até mais de 85 anos.

A edição de 2025 também recebeu avaliação do público. Entre os que responderam ao formulário via QR Code, 81% deram notas entre 8 e 10 às provas, 92% afirmaram que pretendem participar novamente, e 89% demonstraram satisfação com o atendimento das empresas organizadoras e da SEL. Os eventos reuniram atletas de 136 municípios, com forte presença de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Com base nos resultados e na participação crescente, a Prefeitura pretende ampliar o diálogo com corredores, empresas e a comunidade esportiva para fortalecer ainda mais o ranking em 2026, com ênfase em inclusão e representatividade.