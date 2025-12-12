SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fundado há menos de duas décadas e reformulado nos últimos sete anos, o Pyramids, do Egito, desafia no Qatar um Flamengo de 130 anos de história em um duelo que expõe dois mundos distintos do futebol.

O clube egípcio, símbolo de um novo modelo de investimento e de ascensão acelerada, tenta converter velocidade em tradição, enquanto o time rubro-negro carrega o peso de quem decide grandes jogos há mais de um século. O embate deste sábado (13), às 14h (de Brasília), em Doha, vale vaga na final da Copa Intercontinental -o antigo Mundial de Clubes- contra o Paris Saint-Germain.

O Flamengo disputa a competição como atual campeão da Libertadores. No fim do mês passado, ao vencer o Palmeiras na decisão, tornou-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio. O Pyramids, por sua vez, representa o futebol africano após conquistar, pela primeira vez, a Liga dos Campeões da CAF (Confederação Africana de Futebol) na temporada 2024/25.

Esse título marcou o ponto mais alto da história do clube, inaugurado em 2008 como Al Assiouty Sport, então uma equipe modesta, sem expressão nacional e distante dos grandes centros do Egito. A primeira passagem pela elite ocorreu em 2014, seguida por um rebaixamento. Em 2016, o time retornou à primeira divisão e, dois anos depois, foi comprado pelo bilionário Turki Al-Sheikh, ex-presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita e ex-presidente honorário do Al-Ahly.

Foi Al-Sheikh quem rebatizou a agremiação como Pyramids e promoveu investimentos que mudaram seu patamar. Além do novo nome, o clube foi transferido de Assiut para Novo Cairo, deixando de ser coadjuvante para entrar de vez no protagonismo nacional. Em 2019, Al-Sheikh repassou o controle para Salem Saeed Al Shamsi, investidor dos Emirados Árabes Unidos.

Sob a nova gestão, o Pyramids construiu um centro de treinamento moderno, com padrão internacional, e passou a contratar jogadores capazes de competir em igualdade com os principais rivais locais, sobretudo Al Ahly e Zamalek.

Alguns brasileiros fizeram parte do projeto ao longo dos anos, entre eles Rodriguinho (ex-Corinthians), Keno (ex-Palmeiras), Ribamar (ex-Athletico), Carlos Eduardo (ex-Mirassol) e o técnico Alberto Valentim, que passou por Palmeiras, Vasco e Botafogo.

Atualmente, apenas um brasileiro integra o elenco, Ewerton Silva, contratado em julho como principal reforço para a temporada 2025/26, por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 17,8 milhões).

Mas a ligação do clube com o Brasil vai além. O técnico croata Krunoslav Jurcic, responsável pela fase mais vitoriosa da equipe, dirige um elenco que abriga um "Zico" e um "Dunga". O primeiro é Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, atacante de 28 anos que veste a camisa 30 e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Auckland City, na estreia do Intercontinental. O apelido é uma homenagem ao ídolo do Flamengo, compartilhada por seu pai.

"Comentaram desse Zico. Vamos ver vídeos dele, estudar o que faz de melhor, para neutralizar. Mas Zico só existe um, só existe o nosso Zico. Vamos chegar com muita humildade para sair com a vitória", brincou o volante Evertton Araújo, do Flamengo.

Já Dunga é Mahmoud Abdelaati, 32, volante e camisa 13.

Apesar dos apelidos brasileiros, o principal jogador do Pyramids é o congolês Fiston Mayele, artilheiro da equipe na temporada, com 9 gols em 21 jogos, e autor dos três gols contra o Al Ahli na segunda fase do Intercontinental.

"O Mayele foi determinante no jogo contra o Al Ahli, talvez o mais decisivo do time, mas o Pyramids é uma equipe muito sólida, não se resume a um jogador", analisou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Até chegar ao duelo com os brasileiros, o Pyramids eliminou o Auckland City na primeira fase (3 a 0) e superou o Al Ahli por 3 a 1 na segunda. O Flamengo garantiu vaga na semifinal ao eliminar o Cruz Azul.

Agora, o vencedor enfrentará o PSG na decisão, marcada para quarta-feira (17), às 14h (de Brasília).