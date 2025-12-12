SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia seguinte ao início da terceira fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, a Fifa anunciou nesta sexta-feira (12) que torcedores de mais de 200 países enviaram mais de 5 milhões de solicitações de bilhetes.

De acordo com a entidade, o Brasil tem dois jogos entre os cinco mais procurados pelos torcedores que desejam assistir presencialmente à competição sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

O confronto entre Colômbia e Portugal, no dia 27 de junho, em Miami, registrou até o momento a maior procura. Na sequência, aparecem em ordem, Brasil x Marrocos (Nova York/Nova Jersey, em 13 de junho), México x Coreia do Sul (Guadalajara, 18 de junho), Equador x Alemanha (Nova York/ Nova Jersey, 25 de junho) e Escócia x Brasil (Miami, 24 de junho).

Durante as primeiras 24 horas desde a abertura do sistema no site fifa.com/tickets, os três países anfitriões lideram as buscas pelos ingressos, seguidos por Colômbia, Inglaterra, Equador, Brasil, Argentina, Escócia, Alemanha, Austrália, França e Panamá.

A fase em que os torcedores manifestam seu desejo pelos ingressos e aguardam por um sorteio da Fifa ficará aberta até 13 de janeiro de 2026. Logo depois, a entidade fará um sorteio, informando na sequência os selecionados.

Desde quinta-feira (11), e até 13 de janeiro, qualquer torcedor poderá acessar o portal oficial da Fifa, criar um "FIFA ID" e solicitar ingressos específicos (jogo, categoria e quantidade).

Nesta etapa, não importa se a inscrição é feita no primeiro ou no último dia, pois, segundo a entidade, não há vantagem por ordem de chegada. Após o encerramento do período, um sorteio será realizado em fevereiro, e os torcedores serão informados sobre os resultados. Se for selecionado, o valor do ingresso será cobrado automaticamente.

Para cada inscrição, há três resultados possíveis: "sucesso", quando o torcedor recebe todos os ingressos solicitados; "sucesso parcial", que dá direito a ingressos para apenas algumas das partidas escolhidas; e "sem sucesso", indicando que o comprador não foi sorteado. Haverá um limite de quatro ingressos por jogo e 40 no total por comprador.

A Fifa não divulgou oficialmente os preços dos ingressos. A exemplo do que fez na Copa do Mundo de Clubes realizada neste ano nos Estados Unidos, a entidade adotará um sistema de precificação dinâmica, com os valores sendo ajustados conforme a demanda.

Em jogos de seleções populares, como Brasil, Argentina, França e Inglaterra, os bilhetes devem ficar mais caros. Em confrontos de menor apelo, há a possibilidade de preços mais baixos.

Existem quatro categorias de ingressos. Na categoria 1, são vendidos assentos na arquibancada inferior ou no setor nobre do anel superior. Na categoria 2, ficam os lugares no andar superior lateral. Na categoria 3, os assentos no setor superior atrás do gol. Já a categoria 4 corresponde aos cantos distantes e às áreas mais afastadas do campo.

Do total de bilhetes disponibilizados para cada partida, cerca de 8% serão destinados às federações dos países envolvidos nos confrontos. A venda desses ingressos será feita conforme os critérios definidos por cada entidade. Esses ingressos são descritos como "PMA tickets", equivalentes aos antigos pacotes por seleção.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou à reportagem que a Fifa disponibilizou duas opções para a comercialização das entradas: via site da Fifa (área My Team) ou repassando "Access Codes" (códigos de acesso) para os torcedores. Historicamente, a CBF usa o "My Team", pois sua avaliação interna é que o sistema funcionou bem nas últimas edições, atendendo à torcida brasileira.

Os pedidos de ingressos são submetidos a sorteio quando a demanda supera a capacidade. As vendas pelo My Team começam no dia 11 de dezembro e terminam em 13 de janeiro.

