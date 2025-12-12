(UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do Flamengo, Vitão, do Internacional, entrou também na mira do Benfica.

A reportagem apurou que o clube português ainda não apresentará uma proposta, mas procurou intermediários do atleta em busca de margens de negociação.

Como o UOL mostrou, o Flamengo oficializou uma oferta ao Colorado nos últimos dias de cerca de R$ 53 milhões. Neste montante, já estava incluso o perdão da dívida de Thiago Maia, contratado pelo Inter em março do ano passado.

O Internacional recusou e respondeu com uma contraproposta de R$ 75,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do defensor. O Fla ainda avalia, mas não gostaria de passar dos R$ 63,2 milhões em um primeiro momento.

Vitão é desejo do Flamengo há vários meses. O defensor de 25 anos é visto como uma peça importante para compor o setor de zaga da equipe, que conta atualmente apenas com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo como peças principais na rotação.

