SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Gaviões da Fiel anunciou, na noite desta sexta-feira (12), que segue impedida de frequentar estádios utilizando faixas, bandeiras, instrumentos e adereços até o fim de 2026. O duelo Corinthians x Cruzeiro na Neo Química Arena, portanto, não terá a presença da organizada ?marcado para domingo, o jogo decide o finalista da Copa do Brasil.

A torcida foi punida pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que atendeu a um pedido da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal Central. O caso envolve uma briga entre torcedores uniformizados de Corinthians e São Paulo ocorrida no dia 20 de novembro.

nesta sexta-feira (12), a Gaviões se reuniu com representantes do MP (Ministério Público) na tentativa de reverter a proibição, mas a decisão não foi alterada. A organizada, então, convocou seu quadro de integrantes a comparecer de preto ou com uma camisa em protesto diante da medida.

A suspensão é válida em "todas as praças esportivas" do país até o final de 2026. A torcida, no entanto, disse que seguirá "trabalhando intensamente para reverter essa situação".

VEJA A NOTA DA GAVIÕES

"O Gaviões da Fiel informa que foi mantida a recomendação do Ministério Público, determinando a suspensão da presença da nossa torcida em todas as praças esportivas até o final de 2026.Nesta sexta-feira (12), realizamos uma reunião no Ministério Público na tentativa de revogar essa punição. No entanto, a decisão não foi alterada. A suspensão permanece vigente, e seguiremos trabalhando intensamente para reverter essa situação e garantir o retorno da nossa torcida aos estádios com bandeiras, faixas e vestimentas o mais breve possível.Portanto, Fiel, neste domingo vista a sua camisa da proibição ou a preta do Corinthians, e vamos juntos empurrar o Timão rumo à classificação."