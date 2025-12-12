RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na noite desta sexta-feira (12) (12), a extensão de contrato do atacante Rayan. O novo vínculo vai até dezembro de 2028.

O jovem atacante é um dos destaques do Cruz-Maltino nesta temporada. Em 2025, até aqui, marcou 20 gols ?o mais recente foi na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quinta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil.

Rayan foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em evento da Confederação Brasileira de Futebol. Ele e o lateral-direito Paulo Henrique foram os jogadores do Vasco homenageados no evento.

O camisa 77 caiu nas graças da torcida vascaína. Rayan ganhou até música que se tornou viral e é lembrada a cada jogo: "oi, boa noite, será que vai ter gol do Rayan nesta sexta-feira (12)?".

A história que começou na Barreira do Vasco acaba de ganhar um novo capítulo. #VascoDaGama pic.twitter.com/qtWIUVMXl1

Cria da base cruz-maltina, ele estreou entre os profissionais em 2023. É o jogador mais jovem a atuar na equipe principal do Vasco, com 16 anos, cinco meses e 16 dias, em uma partida diante do Audax, pelo Carioca.

A relação de Rayan com o Vasco vem de berço. Ele é filho de Valkmar, que atuou pelo clube nos fim dos anos 90, e foi morador da Barreira, comunidade vizinha a São Januário.