SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma amizade que começou linda, mas que terminou de maneira decepcionante. Foi assim que Thiago Silva, ex-capitão do Paris Saint-Germain, descreveu a relação entre Neymar e Mbappé em seu período no clube francês.

"A história de Neymar e Mbappé foi linda, mas o relacionamento deles se deteriorou. Foi decepcionante. Não entendi porque se afastaram, eu não estava mais lá e não sei quem causou o término, mas isso me entristeceu", disse Thiago Silva, ao jornal francês L'Équipe

Neymar e Mbappé chegaram ao PSG na mesma janela de transferências, em agosto de 2017. O brasileiro foi contratado pelo valor recorde de 222 milhões de euros, enquanto o francês foi emprestado de início e comprado em definitivo um ano depois, por 180 milhões de euros.

O início da relação deles foi ótima, com ambos se entendendo dentro e fora de campo. No entanto, a briga de egos no vestiário fez com que eles se afastassem, com rumores de que Mbappé pediu a saída de Neymar do clube. Thiago Silva ainda relembrou um episódio no qual o francês pediu para jogar no Paris, após um jogo contra o Monaco, clube que o revelou.

"Ao final da partida, Mbappé se aproximou de mim e disse: 'Mesmo que Neymar assine, eu também quero vir e fazer parte deste time. Se você pudesse falar com o presidente...", afirmou o ex-capitão. "Eram muito unidos, dos que mais desfrutavam cada dia", completou.

Neymar e Mbappé foram contratados com o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões com o PSG. No entanto, o mais perto que chegaram foi em um vice-campeonato, em 2020, contra o Bayern de Munique. O título inédito veio apenas na última temporada, em um elenco sem grandes craques como os dois.

Neymar deixou o Paris em 2023, rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, enquanto Mbappé saiu um ano depois, para o Real Madrid. Thiago Silva se transferiu antes da briga entre os dois, em 2020, e passou pelo Chelsea antes de voltar ao Fluminense.