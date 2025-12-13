SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muito além da entrevista após a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (10), Memphis Depay já vem se comunicando em português no dia a dia do Timão há algum tempo.

Há alguns meses, o atacante passou a priorizar o uso do português, especialmente no CT Joaquim Grava.

A língua local tem sido utilizada principalmente nas conversas com companheiros de elenco e funcionários que atuam na rotina do futebol.

Internamente, a avaliação é de que Memphis evolui na pronúncia a cada dia. O avanço, inclusive, virou motivo de brincadeira entre os jogadores, que comentam que a comunicação do holandês já estaria melhor do que a de alguns atletas brasileiros do elenco.

No entanto, o atacante ainda mantém as conversas em inglês com pessoas com quem tem menos contato no cotidiano.

A troca de comissão técnica, em abril, também foi um fator importante no processo do jogador em aprender português rapidamente.

Memphis deixou de conviver diariamente com o preparador físico Diego Pereira, que atuava como uma espécie de intérprete informal no dia a dia. O profissional fazia parte da equipe de Ramón Díaz, demitido ainda no primeiro semestre.

O próprio jogador chegou a demonstrar incômodo com dificuldades de comunicação com integrantes da comissão atual, justamente por conta da barreira do idioma, o que o motivou a avançar no uso do português.

Empenho levado a sério desde a chegada

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis Depay passou a ter aulas particulares de português e sempre tratou o processo com seriedade.

O atacante nunca abriu espaço para brincadeiras sobre o tema. Ainda nos primeiros meses no Brasil, evitava até situações em que era desafiado a repetir palavras ou arriscar pequenas pronúncias.

A postura vinha do receio de virar alvo de chacota por conta do sotaque ou de eventuais erros no idioma. Por isso, Memphis optou por aprender a língua de forma reservada e progressiva, priorizando o domínio do português antes de se expor publicamente.

Com o avanço no aprendizado e maior segurança, o holandês passou a usar o idioma com mais naturalidade no dia a dia do clube, movimento que hoje é visto internamente como parte importante de sua adaptação ao Corinthians.

Convívio fora do CT ajuda na adaptação

Além da rotina no CT Joaquim Grava, a interação social fora do clube tem sido decisiva para a adaptação de Memphis Depay.

Desde que chegou ao Brasil, em setembro do ano passado, o atacante tem buscado se comunicar com brasileiros, feito novas amizades e participado com frequência de jantares e encontros sociais. Ele também costuma receber amigos em confraternizações no hotel onde está hospedado, na região central de São Paulo.