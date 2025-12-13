SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo terá um novo integrante do departamento de futebol a partir de 2026: Marcos Biasotto, atual diretor executivo das categorias de base.

A reportagem apurou que Biasotto cuidará de processos internos, ligando-se também ao elenco. Ele trabalhará logo abaixo do diretor executivo, Rui Costa, e do coordenador técnico, Muricy Ramalho.

O executivo da base está no São Paulo desde o início da gestão do presidente Julio Casares, em 2021. Ele é bem avaliado nos bastidores e elogiado por pessoas próximas na base.

O departamento de futebol do clube está 'esvaziado' desde a saída de Carlos Belmonte, que pediu demissão do cargo de diretor estatutário há duas semanas. Junto dele, saíram os também adjuntos Nelson Ferreira e Fernando Chapecó.

A atual composição do futebol tricolor tem Rui Costa ao lado de Muricy Ramalho. Marcio Carlomagno, superintendente de futebol, também divide decisões finais.