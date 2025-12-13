SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia em que se completam exatamente 44 anos do único título mundial do clube, conquistado em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo avançou neste sábado (13) à final da Copa Intercontinental e terá nova oportunidade de buscar o bicampeonato.

Em tarde inspirada de Arrascaeta como garçom e de Léo Pereira e Danilo em dia de artilheiros, o time brasileiro venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0.

Os dois zagueiros marcaram de cabeça após cobranças de falta do meia uruguaio. Léo Pereira abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, e Danilo ampliou logo aos 6 minutos da etapa final.

Com a classificação, o Flamengo terá pela frente o aguardado duelo contra o PSG, na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar -o mesmo palco da vitória sobre o time egípcio, diante de um público reduzido: 8.368 pessoas, número ligeiramente superior aos cerca de 7.100 torcedores que acompanharam o triunfo sobre o Cruz Azul, nas quartas de final.

Apesar da expectativa da torcida rubro-negra, o confronto não era o desfecho desejado pelo técnico do clube francês. Luis Enrique afirmou que torcia pela classificação do Pyramids. "Minha preferência não é o Flamengo, isso está claro. Vimos a final da Libertadores. Não analisamos profundamente, mas conhecemos o time [do Flamengo]. É uma equipe muito boa, com jogadores de qualidade, experiência e um grande treinador", disse.

Será o quarto encontro entre os clubes na história. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate. O time brasileiro venceu um amistoso em 1975 por 2 a 0. Em 1979, novamente em amistoso, deu PSG: 3 a 1. O duelo mais recente ocorreu em 1991, no Torneio de Paris, com empate por 1 a 1.

Além da força do adversário, Enrique demonstrou preocupação com o desgaste de sua equipe. O PSG ainda não chegou ao Qatar e, no mesmo horário da partida entre Flamengo e Pyramids, atuava pela liga francesa, contra o Metz. Embora tenha poupado alguns jogadores, o cenário está longe do ideal para disputar, na quarta-feira, uma partida de alto nível.

Mesmo assim, o time europeu é apontado como favorito, já que entrará em campo como o atual campeão da Champions League. O PSG também foi vice-campeão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, disputada neste ano, nos Estados Unidos, vencida pelo Chelsea.

O Flamengo, por sua vez, já está ambientado no Qatar. O duelo contra o Pyramids foi o segundo do clube no país. Nas quartas de final, a equipe brasileira havia eliminado o Cruz Azul, do México. Em caso de novo triunfo, o time carioca alcançará o bicampeonato mundial e poderá colocar mais uma taça ao lado do troféu conquistado em 1981, com a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, no antigo formato do Mundial de Clubes.