(UOL/FOLHAPRESS) - Com show do brasileiro Raphinha, o Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 0 no Camp Nou, em duelo válido pela 16ª rodada da LaLiga.
O camisa 10 foi decisivo e resolveu o confronto ao balançar as redes duas vezes no segundo tempo. Protagonista da partida, o atacante brasileiro apareceu no momento certo e voltou a ser determinante para o Barcelona.
Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Hansi Flick segue na liderança do Campeonato Espanhol com 43 pontos. Além disso, segue com uma sequência invicta de 7 jogos. O Real Madrid, com 36 pontos, pode se aproximar neste domingo (14) se vencer o Alavés
O Osasuna, por sua vez, segue com 15 pontos e ocupa a 16ª posição da tabela. A equipe de Alessio Lisci segue na luta para se distanciar dos três últimos colocados do torneio.
BRASILEIRO PROTAGONISTA
Raphinha foi o grande nome da partida ao marcar os dois gols do Barcelona na vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna. O camisa 10 abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo e voltou a balançar as redes aos 41, selando o resultado no Camp Nou e confirmando a atuação decisiva do atacante brasileiro, que chamou a responsabilidade nos momentos finais do confronto.
GOLS E DESTAQUES
O Barcelona dominou completamente a primeira etapa. Com controle da posse e protagonismo ofensivo, a equipe pressionou o Osasuna e levou perigo com frequência à área adversária, mas faltou efetividade para transformar o volume em gol. Ferran chegou a balançar as redes, porém o lance foi anulado por impedimento. Assim, o placar permaneceu zerado ao fim dos 45 minutos iniciais.
Para fora. Aos 39 minutos Yamal fez boa jogada individual, se livrou da marcação e serviu Ferran, que arriscou uma bicicleta dentro da área, mas finalizou para fora, levando perigo ao gol e levantando o público.
Quase. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Muñoz puxou o contra-ataque e encontrou Budimir em profundidade. O atacante saiu cara a cara com Joan García, mas desperdiçou a chance, com o lance posteriormente anulado por impedimento.
De bicicleta. Aos 22 minutos, Rashford fez o lançamento para Ferrán Torres, que apareceu livre na área e cabeceou para o gol no Camp Nou, mas o VAR identificou impedimento e anulou o lance. O brasileiro Raphinha foi flagrado em posição irregular no início da jogada em cobrança curta de escanteio.Chance perdida do Osasuna. No segundo tempo, Víctor Muñoz puxou o contra-ataque em alta velocidade, levou vantagem sobre a defesa do Barcelona e finalizou, mas mandou para fora, desperdiçando a chance.
Raphinha abriu o placar em bela finalização de fora da área. Pedri avançou pelo meio e encontrou o brasileiro, que dominou e bateu com precisão para colocar o Barcelona em vantagem no Camp Nou.
Já na reta final, o camisa 10 voltou a aparecer. Yamal acionou Koundé pela direita, que cruzou na área. Bretones tentou o corte, mas acabou deixando a bola nos pés de Raphinha, que aproveitou a sobra para ampliar e decretar o 2 a 0 para o Barcelona.
Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha
Árbitro: Adrián Cordero Vega
VAR: Carlos del Cerro Grande
Cartões amarelos: Abel Bretones, Iker Muñoz, Moncayola
Cartões vermelhos:
Gols: Raphinha, aos 24 minutos do 2º tempo e aos 41
BARCELONA
Barcelona: Joan Garcia, Balde, Gerard Martín, Cubarsí e Kounde; Pedri, Eric García e Raphinha; Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres. T.: Hansi Flick.
OSASUNA
S. Herrera, Abel Bretones, Arguibide, Herrando, Catena e Boyomo; Torró, Moncayola e Aimar; Budimir e Victor Muñoz. T.: Alessio Lisci