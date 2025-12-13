(UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 neste sábado (13), em Anfield, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

Ekitike fez os dois gols do Liverpool, sendo o primeiro aos 47 segundos de partida.

O duelo em Anfield teve muita expectativa em torno da volta de Mohamed Salah. O egípcio começou no banco de reservas e entrou ainda na primeira etapa.

Com a vitória, o Liverpool soma 26 pontos e dá um salto na classificação, saindo da 10ª para a 6ª colocação. O Brighton, com 23 pontos, cai para a 9ª posição.

O próximo duelo do Liverpool é contra o Tottenham, no sábado, fora de casa. No mesmo dia, o Brighton recebe o Sunderland em seus domínios.

O FUTURO DE SALAH

Mohamed Salah começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo ainda no 1º tempo. Havia muita expectativa em torno de Mo após o atacante egípcio criticar o técnico Arne Slot publicamente.

Salah havia dito estar muito decepcionado por perder a titularidade, causando reações indignadas na imprensa inglesa, inclusive de ex-jogadores dos Reds.

O futuro do jogador em Liverpool chegou a ficar em xeque. Em meio à polêmica, Arne Slot disse nesta sexta-feira (12) que conversaria com o jogador, afirmando que definiria a situação, dando a entender que talvez nem relacionasse mais o camisa 11 para as partidas. Em meio à confusão, Salah passou a ser especulado no futebol saudita.

No duelo deste sábado (13), Salah entrou aos 25 minutos do 1º tempo, após contusão do lateral Joe Gomez.

GOLS E DESTAQUES

Tudo resolvido? Salah foi relacionado para a partida contra o Brighton e apareceu sorrindo e se divertindo com os companheiros de Liverpool durante o aquecimento. Aparentemente, a conversa com Arne Slot foi positiva.

1 x 0: O Liverpool abriu o placar aos 47 segundos de jogo, após pressionar o Brighton no campo de defesa. Minteh, na lateral direita, deu um chutão para tentar escapar da marcação, mas Joe Gomez ganhou a disputa pelo alto e cabeceou ajeitando para Ekitike no meio da área, que bateu no alto de Verbruggen fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

Salah vai para o jogo. Aos 25 minutos do 1º tempo, Salah entrou em campo substituindo Joe Gomez, que saiu contundido. O atacante egípcio foi ovacionado pela torcida em Anfield e assumiu a ponta-direita, sua posição favorita, enquanto Szoboszlai foi para a ala direita para compor a defesa dos Reds.

2 x 0: O Liverpool ampliou o placar aos 14 minutos do 2º tempo. Salah cobrou o escanteio pela direita no segundo pau, e Ekitike subiu alto para cabecear sozinho para o fundo das redes.

LIVERPOOL

Alisson; Joe Gomez (Salah), Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Jones, Mac Allister, Wirtz (Robertson), Szoboszlai (Chiesa); Ekitike (Isak). T.: Arne Slot.

BRIGHTON

Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Van Hecke, Wieffer; Hinshelwood, Baleba (Ayari), Gruda (Mitoma); Diego Gómez (Milner), Minteh, Georginio Rutter . T.: Fabian Hürzeler.

Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)Hora: 12h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Craig PawsonCartões amarelos: Diego Gómez e Dunk (BRI); Konaté (LIV)

Gols: Ekitike (LIV), 47 segundos do 1º tempo (1-0); Ekitike (LIV), 14' do 2º tempo (2-0)