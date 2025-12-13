(UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea superou o Everton por 2 a 0 e voltou a vencer após quatro partidas. O jogo aconteceu pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, em Stamford Bridge.

Cole Palmer e Malo Gusto marcaram no primeiro tempo. O francês também garantiu a assistência do primeiro gol.

Com o resultado, os Blues chegam a 28 pontos e se encontram na 4ª colocação do Inglês. O Everton, com 24, é o 8º.

O Chelsea volta a jogar na terça, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, contra o Cardiff. Já o Everton entra em campo novamente no próximo sábado, contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês.

COMO FOI O JOGO

Francês é destaque do primeiro tempo. O Chelsea construiu uma vantagem de 2 a 0 na etapa inicial graças ao bom jogo de Gusto. O lateral deu uma assistência perfeita para Palmer aos 20 minutos, e ele mesmo armou o contra-ataque e marcou o segundo dos Blues aos 45. O Everton teve as melhores chances após sofrer o primeiro gol, mas não aproveitou o momento e sofreu com as jogadas rápidas dos mandantes.

Segundo tempo tem gols perdidos. O Everton voltou para o campo equilibrando as chances, mas viu Jack Grealish desperdiçar as principais oportunidades do time. Na primeira, Sánchez evitou, e na segunda, o inglês pegou mal na frente do gol e viu a bola ir para fora. O Chelsea quase ampliou em cobrança de falta, mas Pickford fez boa defesa. João Pedro, que foi titular, teve uma chance clara antes de ser substituído por Estêvão, mas chutou torto.

Pressão final. Chegando na reta final da partida, o Everton chegou perto do gol com Ndiaye, mas a bola pegou na trave. A pressão dos visitantes continuou, dessa vez com uma finalização de Alcaraz no lance seguinte, e o time recuado dos Blues segurou.

LANCES DE DESTAQUE

1x0. Em jogada ofensiva pelo meio de campo, Gusto deu passe em profundidade para Cole Palmer, que ficou na cara do gol e finalizou para abrir o placar.

Perdeu! O ex-Flamengo Alcaraz deu a bola de graça para Garnacho, que ficou livre com a bola na entrada da área, mas finalizou à esquerda da trave, com muito perigo.

2x0. Após rápida reposição de Robert Sánchez, Gusto partiu em contra-ataque com Pedro Neto avançando em velocidade pelo lado direito. Ao entrar na área, o português cruzou e Gusto desviou com um toque, vencendo o goleiro Pickford.

Everton tem chances. O'Brien cruzou e Grealish cabeceou em direção ao gol, mas Sánchez mandou para fora. Minutos depois, em novo cruzamento, o atacante inglês desperdiçou com finalização errada.

Pickford! Reece James cobrou falta da entrada da área com efeito e endereço certo, mas o goleiro espalmou para evitar.

Na trave! Ndiaye apareceu pela esquerda, avançou pela área e bateu cruzado, mas a bola parou na trave.

CHELSEA

Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Cole Palmer (Andrey Santos); Pedro Neto, Garnacho (Gittens) e João Pedro (Estêvão). T.: Enzo Maresca.

EVERTON

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Garner (Iroegbunam), Gana Gueye, Dewsbury-Hall (Alcaraz), Ndiaye e Grealish (Dibling); Barry (Beto). T.: David Moyes.

Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)Arbitragem: Thomas Bramall

VAR: Stuart Attwell

Cartões amarelos: Fofana (CHE)

Gols: Cole Palmer (20'/1ºT), Malo Gusto (45'/1ºT)