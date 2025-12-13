SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain entrou em campo com uma escalação alternativa no último compromisso antes de enfrentar o Flamengo, na final do Mundial. Ainda assim, o clube parisiense venceu o lanterna Metz, pelo Campeonato Francês.

Gonçalo Ramos, Quetin Ndjantou e Désiré Doué marcaram no triunfo por 3 a 2 do PSG.

Deminguet e Tsitaishvili marcaram para o Metz, que, embora tenha vendido caro o resultado, não igualou o marcado em momento algum na partida.

Após a vitória pela competição local, o Paris Saint-Germain viaja para o Qatar, onde na quarta-feira enfrenta o Flamengo na final do Mundial de Clubes.

Já o Metz só volta a jogar no dia 4 de janeiro, contra o Lorient, fora de casa, novamente pelo Campeonato Francês.

PSG ENTRE DESFALQUES E PRESERVADOS

Com a final do Mundial de Clubes, contra o Flamengo, à vista, o PSG iniciou a partida contra o Metz com alguns titulares preservados.

Nomes como Nuno Mendes, João Neves, Barcola e Doué iniciaram entre os reservas. Neves, por exemplo, nem entrou.

Enquanto isso, nomes como o lateral Hakimi, o zagueiro Marquinhos e o atacante Dembelé sequer foram relacionados e são dúvidas para o compromisso de quarta-feira, no Qatar.

Com dores na coxa, após problema sofrido na última partida, contra o Atlético de Bilbao, pela Champions League, o defensor brasileiro foi preservado para tentar estar à disposição contra o Flamengo.

Já o atual melhor jogador do mundo segue preservado com um quadro de virose.

O lateral marroquino, por sua vez, é ausência garantide e foi liberado até para encerrar o tratamento de um problema no tornozelo esquerdo no seu país, para disputar a Copa Africana das Nações.

Por sua vez, Désiré Doué voltou a ser relacionado, entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o terceiro gol do PSG.

O goleiro Chevalier também está recuperado de lesão, mas ficou apenas no banco de reservas contra o Metz. Safonov foi mantido entre os titulares.

LANCES IMPORTANTES

Defendeu o goleiro! Em um presságio do que viria pela frente, o PSG levou perigo pela primeira vez com Gonçalo Ramos. Vitinho cobrou falta na primeira trave, o atacante português desviou e obrigou o goleiro Fischer fazer grande defesa.

Na segunda, deu! Aos 31 minutos, Gonçalo usou a cabeça para abrir abrir o placar para o PSG. Kang-In Lee cobrou escanteio curto rapidamente, recebeu a devolução e cruzou na cabeça do português, que tocou no canto esquerdo.

Aí não. Na sequência do gol marcado, o PSG quase marcou o segundo quando Fabián Ruiz deixou Gonzalo Ramos na cara do gol, mas o centroavante se enrolou ao tentar driblar o goleiro e perdeu a chance.

Aí sim. Poucos minutos depois, a equipe de Paris ampliou com Ndjantou, após grande jogada de Mbaye, que deixou a marcação na saudade e cruzou por baixo. Ndjantou se atirou na bola e colocou na rede.

Resposta do Metz. Quando parecia que o jogo se encaminhava para um passeio do PSG, um vacilo da zaga permitiu que o Metz diminuisse o marcador ainda no primeiro tempo. Após um cruzamento pela direita, a defesa parisiense se enrolou ao tentar bloquear Diallo. A bola, então, sobrou para o volante Deminguet, que finalizou de fora da área e venceu o goleiro Safonov.

De novo Fischer! Assim como no primeiro tempo, o primeiro lance de perigo terminou em uma grande defesa do goleiro do Metz. A diferença é que dessa vez aconteceu logo no primeiro minuto, quando Ndjantou recebeu em profundidade e finalizou cruzado com força.

Mais uma de Fischer. O goleiro do Metz apareceu novamente em uma finalização de Gonçalo Ramos, após bom passe de Vitinha.

Metz aperta. A equipe mandante colocou as asas de fora e passou a pressionar o PSG. Em um dos lances, Kouao finalizou no canto esquerdo e obrigou grande defesa de Safonov.

Contra-ataque fatal. Mas foi no momento em que o Metz era melhor que o PSG marcou o terceiro. Após o lance de perigo, na finalização de Kouao, todo mundo foi para a área na cobrança de escanteio. Os parisienses aproveitaram o contra-ataque e Désiré Doué, que tinha acabado de entrar, saiu na cara do gol e tocou na saída do goleiro.

Na trave! E quase pintou goleada, quando Mbaye finalizou forte e acertou a trave. No rebote, Doué ainda finalizou com perigo e obrigou Fischer a fazer uma grande defesa, com a mão trocada.

Metz diminui. E nos minutos finais, o Metz ainda colocou pimenta no jogo, quando após uma ótima troca de passes, Tsitaishvilie acertou um lindo chute e diminuiu a diferença no placar.

METZ

Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe e Colin; Deminguet e Traoré (Touré); Malik Mbaye (Sabaly), Hein e Tsitaishvili (Abuashvili); Diallo. T.: Stéphane Le Mignan

PSG

Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho e Lucas Hernández; Njantou (Barcola), Vitinha e Fabián Ruiz (Désiré Doué); Kang-In Lee, Gonçalo Ramos (Kvaratskhelia) e Ibrahim Mbaye (Beraldo). Técnico: Luis Enrique

Local: Estádio Saint-Symphorien (Metz, FRA)

Árbitro: Romain Lissorgue

Assistentes: Youssef El Hamzaoui e Yannick Boutry

VAR: Cédric Dos Santos

Gols: Gonçalo Ramos (31'/1ºT); Ndjantou (39'/1ºT); Deminguet (41'/1ºT); Doué (18'/2ºT); Tsitaishvilie (35'/2ºT)

Cartões amarelos: Mbaye e Kouao (Metz); Zaire-Emery